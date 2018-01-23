وجه الادعاء العام الألماني الاثنين اتهامات جديدة للممرض القاتل الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة قتل اثنين من المرضى.
لماذا قتل ممرض ألمانيا السفاح 97 مريضا؟
وجه الادعاء العام الألماني اتهامات جديدة للممرض القاتل الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة قتل اثنين من المرضى.
لماذا قتل ممرض ألمانيا السفاح 97 مريضا؟
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المتهم نيلز اتش أقر على الأقل ضمنيا في كل القضايا بأن وفاة المرضى كانت بسبب تأثير العقاقيرألمانيا
ويتهمه الإدعاء بقتل 97 شخصا آخرين بالحقن بعقاقير مميتة، ليكون في حال إدانته الشخص الذي قتل أكبر عدد من الأشخاص في ألمانيا.
وأقر الرجل الذي أشير إليه فقط باسم نيلز اتش بأنه تعمد حقن المرضى في عيادتين بشمال ألمانيا بعقاقير مميتة ثم محاولة إنعاشهم لكي يظهر في صورة البطل.
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وقال ممثلو الإدعاء في مدينة أولدنبرغ بشمال ألمانيا إن تحقيقا وتقارير اختبارات السموم أوضحت أن المتهم أعطى 35 شخصا في عيادة في أولدينبرغ و62 شخصا في عيادة في دلمنهورست القريبة أدوية تمثل خطورة على الحياة.
وأضاف ممثلو الإدعاء أن المتهم كان يعلم بأن الأدوية التي يعطيها للمرضى قد تسبب أمراضا تتراوح من احتمال عدم انتظام ضربات القلب والرجفان البطيني إلى انخفاض ضغط الدم.
وقال ممثلو الإدعاء في بيان "من وجهة النظر الإدعاء العام فإن المتهم نيلز اتش أقر على الأقل ضمنيا في كل القضايا بأن وفاة المرضى كانت بسبب تأثير العقاقير".
وتأتي الاتهامات الجديدة لتضاف إلى تهمتين بالقتل قامت محكمة في أولدنبرغ على إثرهما بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة في العام 2015.