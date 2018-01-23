مي كيلة سفيرة فلسطين لدى ايطاليا تتحدث ليورونيوز عن الدور الأميركي في إرساء عملية السلام

نقوم بتثمين ما قامت به بلجيكا حين ردت على قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجب 65 مليون دولار من مساهمة واشنطن في منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بصرف 23 مليون دولار بشكل فوري للمنظمة.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار كانت قد تعهدت الشهر الماضي بتقديمها للفلسطينيين في إطار برنامج (النداء الطارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة) الذي تقوده وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا.ردت بلجيكا على قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجب 65 مليون دولار من مساهمة واشنطن في منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بصرف 23 مليون دولار بشكل فوري للمنظمة.

في هذه المقابلة عبر الهاتف تتحدث إلينا سعادة د.مي كيلة سفيرة فلسطين لدى ايطاليا ونائب أمين سر المجاس الثوري لحركة فتح عن رؤية فلسطين للقرار الأميركي،وعن الاسباب الكامنة وراء قرار بلجيكا في ظل الاستراتيجية الاوروبية الشاملة، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي بكل اعضائه أكبر مساهم في الوكالة التي تمول بنسبة 30 في المئة من واشنطن.

جدير أن «اونروا» انها تواجه «اخطر ازمة تمويل» طوال 70 عاماً من وجودها بعدما أعلنت ادارة الرئيس دونالد ترامب أمس تجميد اكثر من نصف المساهمة المقررة للعام 2018 أي 65 مليونا من 125 مليون دولار.الاوروبيون هم أكبر جهة مانحة للسلطة الفلسطينية. سعادة السفيرة مي كيلة، تتحدث عن الدور الأميركي في عملية إرسا ء السلام بالشرق الأوسط،وما هو المنتظر من الاتحاد الاوروبي في إرساء دعائم السلام ما بين الفلسطينيين و الاسرائيليين. سألنا الدكتورة مي كيلة، أيضا في ما إذا كانت القرارات الأميركية التي أعقبت الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة اميركا إليها يمكن ان تعتبر ورقة ضغط، على الجانب الفلسطيني، الذي شكك في دور الإدارة الأميركية في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.أجرى المقابلة،عبر الهاتف الزميل عيسى بوقانون، مراسل يورونيوز ببروكسل.