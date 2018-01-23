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طالب ثانوي يقتل اثنين من زملائه ويصيب 12 في مدرسة بولاية كنتاكي

قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية والشرطة المحلية إن طالبا عمره 15 عاما قتل بمسدس اثنين من زملائه وأصاب 12 آخرين في مدرسته الثانوية في غرب الولاية يوم الثلاثاء قبل إلقاء القبض عليه.

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طالب ثانوي يقتل اثنين من زملائه ويصيب 12 في مدرسة بولاية كنتاكي

طالب ثانوي يقتل اثنين من زملائه ويصيب 12 في مدرسة بولاية كنتاكي
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NBC
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قال بيان الشرطة وحاكم الولاية مات بيفن إن إطلاق النار وقع قبل قليل من الساعة الثامنة صباحا  في مدرسة مارشال كاونتي الثانوية في بينتون الواقعة على بعد 210 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة ناشفيل بولاية تنيسي.

وهذه أحدث واقعة في سلسلة أعمال عنف بأسلحة نارية باتت متكررة في مدارس وجامعات بأنحاء متفرقة من الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية.

وقال بيفن في مؤتمر صحفي عقب الحادث إن طالبة تبلغ من العمر 15 عاما توفيت في الحال بينما أعلن مستشفى وفاة صبي آخر في نفس العمر بعد نقله إليه.

وذكرت الشرطة أن "مسرح الحادث آمن والمشتبه به رهن الاحتجاز".

وقالت الشرطة إن العنف بدأ عندما دخل المشتبه به المدرسة مسلحا بمسدس وبدأ في إطلاق النار.

وأوضح حاكم الولاية أنه جرى إلقاء القبض على الشاب في مسرح الحادث دون مقاومة.

ويسكن في مقاطعة مارشال نحو 31 ألف نسمة.