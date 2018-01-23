اعتصم مئات من الجالية الكردية الاثنين أمام السفارة الروسية في كورنيش المزرعة وسط بيروت احتجاجًا على الموقف الروسي من العملية العسكرية التركية في عفرين شمال سوريا.
مظاهرات للأكراد أمام السفارة الروسية في بيروت
اعتصم مئات من الجالية الكردية الاثنين أمام السفارة الروسية في كورنيش المزرعة وسط بيروت احتجاجًا على الموقف الروسي من العملية العسكرية التركية في عفرين شمال سوريا.
مظاهرات للأكراد أمام السفارة الروسية في بيروت
Point of view
"التنديد موجه إلى السياسية الروسية في المنطقة لأنها انسحبت من عفرين وأخلت المجال للطائرات التركيةأمام السفارة الروسية
وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالعملية العسكرية التي تخوضها تركيا في عفرين، وصورا لعبدالله أوجلان، ورددوا شعارات تتهم الرئيس رجب طيب أردوغان برعاية الإرهاب والفاشية.
ويحتج الأكراد على ما يعتبرونه خذلان روسيا لهم، وذلك من خلال السماح لتركيا بتنفيذ عملية عسكرية على المناطق الخاضعة لحكمهم الذاتي دون أي اعتراض.
أحد المحتجين قال: "التنديد موجه إلى السياسية الروسية في المنطقة لأنها انسحبت من عفرين وأخلت المجال للطائرات التركية لكي تنفذ عملياتها الوحشية".
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وقال آخر: "نطلب من الدول القوية والأمم المتحدة والدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان حماية المناطق الكردية، ونطلب أيضا حظر الطيران على روجافا [مناطق الحكم الذاتي شمال سوريا] وعفرين".
وشنت تركيا هجوما عسكريا الجمعة الماضي على منطقة عفرين الحدودية بهدف إنهاء تواجد وحدات حماية الشعب الكردية التي تقول أنقرة إنها امتداد لمنظمة حزب العمال الكردستاني الذي ينفذ حملة مسلحة ممتدة منذ عقود داخل تركيا.
ووحدات حماية الشعب الكردية هي الظهير العسكري للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد وتشكلت في شمال سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011.