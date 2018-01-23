تغريدة قديمة تدفع عارضة لوريال المحجبة إلى الانسحاب

انسحبت أمينة خان أول عارضة أزياء بريطانية محجبة تعمل لصالح شركة لوريال الفرنسية من الحملة الدعائية للشركة بعدما وُجهت لها أصابع الاتهام بأنها معادية للسامية بسبب تغريدة نشرتها في العام 2014، فيما كانت تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مباشرة، في تفسير سبب انسحاب العارضة من الحملة الدعائية للشركة في نموذجها المحجب، قائلة إن انسحاب أمينة هو بسبب فتح ملفات قديمة لها، وصف فيها الدولة العبرية بالدولة اللاشرعية.

المدوّنة المتخصصة في عالم الموضة والجمال، والتي تملك علامة تجارية خاصة بها لديها 570 ألف متابع على إنستاغرام، قالت "أعتذر عن تغريدتي التي نشرتها في 2014، لم أقصد أبدا التمييز ضد أي شخص كان، لقد اخترت حذف التغريدة لأنها لا تمثل رسالة الوئام التي تحملها شركة لوريال".

صحيفة جيروزاليم بوست هي التي كشفت عن التغريدة، إذ ذكرت الصحيفة أننا لن نتغاضى عما سببته تغريدة أمينة من إشعال فتن وتسبب في جرائم، أما بالنسبة لوريال باريس فهى ملتزمة دائما بنشر التسامح والاحترام في المجتمع ونحن نتفق مع قرار انسحابها من الحملة".

وذكرت الصحيفة أن أمينة استخدمت مصطلحات مثل "الدولة غير الشرعية"، و"قتلة الأطفال"، و"الدولة الشريرة"، دون أن تلقي بالا أن هذه الكلمات من الممكن أن تتسبب في تركها لعملها في يوم من الأيام، بعدما تعاقدت مع الشركة الفرنسية منذ العام 2016.

عارضة أزياء مُحجبة في إعلان لشركة لوريال الفرنسية