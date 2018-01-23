المتحدث الرسمي باسم الفريق سامي عنان: "السيارات التي اختطفت عنان تابعة لمدير مكتب السيسي"

في حوارحصري مع يورونيوز أجاب المنسق العام والمتحدث الرسمي للمرشح المصري للرئاسة سامي عنان، السيد محمود رفعت، حول حقيقة خطف رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق/ سامي عنان بالإثبات، إذ قال حرفيا:

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"هذه ليست إشاعة، أنا أؤكد هذا الأمر، لقد تم بالفعل اختطاف الفريق سامي عنان، أثناء توجهه إلى مكتبه اليوم، حوالي الساعة ال11 صباحا، وتم اختطافه من قبل مجموعة من السيارات التي هاجمت موكبه واستوقفته وتم اقتياضه إلى جهه غير معلومة في بادئ الأمر، وحين نشرت هذا على حسابي على تويتر، قام العديد من المسؤولين في أوروبا، والولايات المتحدة الاتصال بالجانب المصري، كل من اتصل بعباس كامل، مدير مكتب السيسي الذي عينه منذ أسبوع خلفا لرئيس المخابرات الذي أطاح به الفريق خالد فوزي، أنكر، على الرغم من أن السيارات التي اختطفت الفريق سامي عنان تابعة لعباس كامل، بعد ساعتين من تواصلي بعدد أكبر من المسؤولين وأعضاء البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي، فكانت النتيجة هي ظهور بيان القوات المسلحة الركيك الذين اتهموا به الفريق بتزوير ورقة، وهذا اكذب، وقالوا إن خطابه يحض على الكراهية ويعمل على الوقيعة بين الجيش المصري والشعب، كلام لا يعقل ولا يقبل".

"السيسي قال ذات يوم إن مصر أصبحت شبه دولة وهذا بفضل سياسته اللارشيدة واللاحكيمة، ولقد حول البلد بالفعل إلى شبه دولة".. هكذا قال المتحدث الرسمي باسم حملة سامي عنان، محمود رفعت.

وتناول الحوار العديد من الأسئلة حول إمكانية انسحاب سامي عنان من السباق الرئاسي، والتهم الموجهة للسامي عنان اليوم أمام القضاء العسكري، وهل هناك دفاع ؟

"لسنا أمام دولة أو حكومة إنما أمام عصابة تخطف جمهورية مصر العربية"..هكذا قال المتحدث الرسمي باسم حملة سامي عنان، محمود رفعت.

"القضاء العسكري، قضاء تعسفي، بلا استئناف، وليس قضاء قانوني"..هكذا قال المتحدث الرسمي باسم حملة سامي عنان، محمود رفعت.

"العميد أحمد قلنوصة تم الحكم عليه خلال أيام"..هكذا قال المتحدث الرسمي باسم حملة سامي عنان، محمود رفعت.

"تم تهديد شفيق واحتجازه في الإمارات"..هكذا قال المتحدث الرسمي باسم حملة سامي عنان، محمود رفعت.

"الإمارات متورطة ولا أريد الخوض في التفاصيل"..هكذا قال المتحدث الرسمي باسم حملة سامي عنان، محمود رفعت.