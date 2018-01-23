المرأة تلج مهنة "عدل" للمرة الأولى في المغرب

في خطوة متقدمة أصبح بإمكان المرأة المغربية ممارسة مهنة "العدل" التي تخولها توثيق عقود الزواج والطلاق والإرث بعد أن ظلت لقرون محصورة بالرجال.
بيان صادر عن القصر الملكي أفاد أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، كلّف الاثنين وزير العدل بفتح المجال أمام المرأة للعمل في مجال مهنة "العدول" كما تعرف في المغرب.
ولقي القرار ترحيبا من هيئة العدول المغربية، معتبرين في رسالة وجهت إلى ملك المغرب أنها خطوة نحو " إنصاف النساء وإكرامهن".
وأكدت وسائل إعلامية محلية أنه من المرتقب أن تعلن وزارة العدل عن مسابقات لتوظيف نحو 500 موثق عدلي، ستكون ضمنهم نساء لأول مرة في تاريخ المملكة.
وكان تعديل القانون المنظم لمهنة العدول في العام 2006 قد نص على إلغاء شرط الذكورية لممارسة هذه المهنة.