دون جواز سفر أو تذكرة.. سيدة تتجاوز أمن مطار شيكاغو وتصل إلى لندن

في مغامرة ترقى إلى سيناريوهات أفلام السينما، تمكنت سيدة أميركية لا تملك جواز سفر أو تذكرة طائرة من التسلل إلى مطار "أوهير" الدولي في شيكاغو الأسبوع الماضي والسفر إلى لندن، قبل أن يقبض عليها موظفو الجمارك، بحسب ما أعلنت شرطة شيكاغو.

السلطات الأميركية قالت إن السيدة مارلين هارتمان (66 عاما) دخلت مطار "أوهير" يوم الأحد الموافق للـ 14 يناير/ كانون الثاني. وأظهرت كاميرات المراقبة أنها كانت تتحرك داخل أروقة المطار دون تذكرة أو حتى جواز للسفر.

ونقلت صحيفة نيويوك تايمز عن تاندرا سيمونتون، المتحدثة باسم الادعاء العام قولها إن السيدة تسللت إلى منطقة المغادرة بينما كان ضباط إدارة النقل منشغلين بتفتيش تصاريح الركاب اللآخرين، "لقد غطت وجهها بشعرها وسارت دون أن يلحظها الضابط، ولم تقدم وثائق لصعود الطائرة".

وبعد محاولة فاشلة لصعود إحدى الطائرات مكثت مارلين طوال الليل في المطار، واتجهت في اليوم التالي إلى حافلة متوجهة إلى البوابة الدولية، وبرغم عدم امتلاكها أية وثائق تمكنت من استقلال تلك الحافلة.

وبحسب ما أفادت الشرطة، فقد نجحت السيدة المتسللة أخيرا من الهبوط في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، حيث احتجزها موظفو الجمارك، ومُنِعَت من الدخول إلى المملكة المتحدة.

ولدى إعادتها إلى الولايات المتحدة يوم الخميس 18 يناير/كانون الثاني الماضي، وجهت إليها تهم بالسرقة والتعدي على أراضي دولة.

وأكدت صحف محلية أن مارلين هارتمان تخضع حاليا إلى الإقامة الجبرية، وقد تعهدت بالحضور إلى جلسات محاكمتها والخضوع إلى جلسات مساعدة نفسية بعد تكرار محاولاتها اختراق أمن المطارات في الولايات المتحدة دون امتلاك أية وثائق تخولها السفر.

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