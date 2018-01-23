تعرف على قائمة المرشحين لجوائز أوسكار للعام 2018 في دورتها ال90

تابعوا معنا إعلان الأفلام المرشحة لجوائز أوسكار 2018 في دورتها ال90..
جائزة أفضل موسيقى لفيلم الرسوم المتحركة، الفيلم تصدر العديد من الجوائز Baby drive
جائزة أفضل ماكياج تصدرها فيلم فيكتوريا أند عبدال.
جائزة أفضل أغنبية لفيلم حصدها فيلم ريميمبر مي وفيلم ذيس إز مي.
جائزة أفضل إخراج لفيلم كال مي باي يور نيم Call me by your name
أقسام المهرجان
أقسام المهرجان تضم 24 فئة مختلفة، تتنوع بين أفضل ممثل وممثلة، أفضل مخرج، أفضل فيلم، وغيرها من الجوائز، ويمكنكم متابعة البث الحي لحفل إعلان ترشيحات الأوسكار 2018.
تعرف على أهم الأفلام المرشحة للجوائز ونجومها :
أفضل صورة
Call Me By Your Name
Darkest Hour
Dunkirk
Get Out
Lady Bird
Phantom Thread
The Post
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
أفضل ممثل
Timothee Chalamet, Call Me By Your Name
Daniel Day-Lewis, Phantom Thread
- Daniel Kaluuya, Get Out
Gary Oldman, Darkest Hour
Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.
-
* ### أفضل ممثلة
* Sally Hawkins, The Shape of Water
* Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
* Margot Robbie, I, Tonya
* Saoirse Ronan, Lady Bird
* Meryl Streep, The Post
* ### أفضل مخرج
* Dunkirk, Christopher Nolan
* Get Out, Jordan Peele
* Lady Bird, Greta Gerwig
* Phantom Thread, Paul Thomas Anderson
* The Shape of Water, Guillermo del Toro
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أفضل ممثلة مساعدة
- Mary J. Blige, Mudbound
- Allison Janney, I, Tonya
- Lesley Manville, Phantom Thread
- Laurie Metcalf, Lady Bird
- Octavia Spencer, The Shape of Water
- BEST SUPPORTING ACTOR
- Willem Dafoe, The Florida Project
- Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
- Richard Jenkins, The Shape of Water
- Christopher Plummer, All the Money in the World
- Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
أفضل إنتاج
- Beauty and the Beast
- Blade Runner 2049
- Darkest Hour
- Dunkirk
- The Shape of Water
- CINEMATOGRAPHY
- Blade Runner 2049
- Darkest Hour
- Dunkirk
- Mudbound
- The Shape of Water
- COSTUME DESIGN
- Beauty and the Beast
- Darkest Hour
- Phantom Thread
- The Shape of Water
- Victoria & Abdul
أفضل صوت
- Baby Driver
- Blade Runner 2049
- Dunkirk
- The Shape of Water
- Star Wars: The Last Jedi
أفضل موسيقى تصويرية
- Baby Driver
- Blade Runner 2049
- Dunkirk
- The Shape of Water
- Star Wars: The Last Jedi
- ANIMATED SHORT FILM
- Dear Basketball
- Garden Party
- Lou
- Negative Space
- Revolting Rhymes
أفضل مؤثرات صوتية
- Blade Runner 2049
- Guardians of the Galaxy Vol. 2
- Kong: Skull Island
- Star Wars: The Last Jedi
- War for the Planet of the Apes
أفضل ماكساج وأزياء
- Darkest Hour
- Victoria & Abdul
- Wonder
أفضل فيلم أجنبي
- A Fantastic Woman, Chile
- The Insult, Lebanon
- Loveless, Russia
- On Body and Soul, Hungary
- The Square, Sweden
"قضية رقم 23"
أكما أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، عن ترشيحات أفضل فيلم أجنبي للفوز بجائزة الأوسكار في الدورة 90، وتضمنت الفئة المكونة من 5 أفلام، الفيلم اللبناني "قضية رقم 23" أو المعروف دوليا باسم "إهانة" للمخرج زياد دويري، الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الـ74 من مهرجان فينيسيا السينمائي، ونال تقييمات إيجابية من قبل المتخصصين، وحاز بطله الفلسطيني كمال الباشا جائزة أفضل ممثل. وتعد هذه المرة الأولى التي تصل فيها دولة لبنان إلى القائمة النهائية للترشيحات.
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