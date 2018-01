تعرف على قائمة المرشحين لجوائز أوسكار للعام 2018 في دورتها ال90

تابعوا معنا إعلان الأفلام المرشحة لجوائز أوسكار 2018 في دورتها ال90..

جائزة أفضل موسيقى لفيلم الرسوم المتحركة، الفيلم تصدر العديد من الجوائز Baby drive

جائزة أفضل ماكياج تصدرها فيلم فيكتوريا أند عبدال.

جائزة أفضل أغنبية لفيلم حصدها فيلم ريميمبر مي وفيلم ذيس إز مي.

جائزة أفضل إخراج لفيلم كال مي باي يور نيم Call me by your name

أقسام المهرجان

أقسام المهرجان تضم 24 فئة مختلفة، تتنوع بين أفضل ممثل وممثلة، أفضل مخرج، أفضل فيلم، وغيرها من الجوائز، ويمكنكم متابعة البث الحي لحفل إعلان ترشيحات الأوسكار 2018.

تعرف على أهم الأفلام المرشحة للجوائز ونجومها :

أفضل صورة

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri أفضل ممثل Timothee Chalamet, Call Me By Your Name Daniel Day-Lewis, Phantom Thread Daniel Kaluuya, Get Out Gary Oldman, Darkest Hour Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.



* ### أفضل ممثلة * Sally Hawkins, The Shape of Water * Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri * Margot Robbie, I, Tonya * Saoirse Ronan, Lady Bird * Meryl Streep, The Post * ### أفضل مخرج * Dunkirk, Christopher Nolan * Get Out, Jordan Peele * Lady Bird, Greta Gerwig * Phantom Thread, Paul Thomas Anderson * The Shape of Water, Guillermo del Toro

أفضل ممثلة مساعدة

Mary J. Blige, Mudbound

Allison Janney, I, Tonya

Lesley Manville, Phantom Thread

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, The Shape of Water

BEST SUPPORTING ACTOR

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins, The Shape of Water

Christopher Plummer, All the Money in the World

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

أفضل إنتاج

Beauty and the Beast

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water

CINEMATOGRAPHY

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

The Shape of Water

COSTUME DESIGN

Beauty and the Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria & Abdul

أفضل صوت

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

أفضل موسيقى تصويرية

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

ANIMATED SHORT FILM

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

أفضل مؤثرات صوتية

Blade Runner 2049

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Kong: Skull Island

Star Wars: The Last Jedi

War for the Planet of the Apes

أفضل ماكساج وأزياء

Darkest Hour

Victoria & Abdul

Wonder

أفضل فيلم أجنبي

A Fantastic Woman, Chile

The Insult, Lebanon

Loveless, Russia

On Body and Soul, Hungary

The Square, Sweden

"قضية رقم 23"

أكما أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، عن ترشيحات أفضل فيلم أجنبي للفوز بجائزة الأوسكار في الدورة 90، وتضمنت الفئة المكونة من 5 أفلام، الفيلم اللبناني "قضية رقم 23" أو المعروف دوليا باسم "إهانة" للمخرج زياد دويري، الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الـ74 من مهرجان فينيسيا السينمائي، ونال تقييمات إيجابية من قبل المتخصصين، وحاز بطله الفلسطيني كمال الباشا جائزة أفضل ممثل. وتعد هذه المرة الأولى التي تصل فيها دولة لبنان إلى القائمة النهائية للترشيحات.

