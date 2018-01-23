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تعرف على قائمة المرشحين لجوائز أوسكار للعام 2018 في دورتها ال90

تعرف على قائمة المرشحين لجوائز أوسكار للعام 2018 في دورتها ال90

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تعرف على قائمة المرشحين لجوائز أوسكار للعام 2018 في دورتها ال90

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تابعوا معنا إعلان الأفلام المرشحة لجوائز أوسكار 2018 في دورتها ال90..

جائزة أفضل موسيقى لفيلم الرسوم المتحركة، الفيلم تصدر العديد من الجوائز Baby drive

جائزة أفضل ماكياج تصدرها فيلم فيكتوريا أند عبدال.

جائزة أفضل أغنبية لفيلم حصدها فيلم ريميمبر مي وفيلم ذيس إز مي.

جائزة أفضل إخراج لفيلم كال مي باي يور نيم Call me by your name

أقسام المهرجان

أقسام المهرجان تضم 24 فئة مختلفة، تتنوع بين أفضل ممثل وممثلة، أفضل مخرج، أفضل فيلم، وغيرها من الجوائز، ويمكنكم متابعة البث الحي لحفل إعلان ترشيحات الأوسكار 2018.

تعرف على أهم الأفلام المرشحة للجوائز ونجومها :

أفضل صورة

  • Call Me By Your Name

  • Darkest Hour

  • Dunkirk

  • Get Out

  • Lady Bird

  • Phantom Thread

  • The Post

  • The Shape of Water

  • Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

    • أفضل ممثل

    • Timothee Chalamet, Call Me By Your Name

    • Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

    • Daniel Kaluuya, Get Out

    • Gary Oldman, Darkest Hour

    • Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

* ### أفضل ممثلة

* Sally Hawkins, The Shape of Water

* Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
* Margot Robbie, I, Tonya
* Saoirse Ronan, Lady Bird

* Meryl Streep, The Post

* ### أفضل مخرج

* Dunkirk, Christopher Nolan

* Get Out, Jordan Peele
* Lady Bird, Greta Gerwig

* Phantom Thread, Paul Thomas Anderson

* The Shape of Water, Guillermo del Toro

للمزيد: نساء جدد يتهمن داستن هوفمان بالسلوك الجنسي المشين

أفضل ممثلة مساعدة

  • Mary J. Blige, Mudbound
  • Allison Janney, I, Tonya
  • Lesley Manville, Phantom Thread
  • Laurie Metcalf, Lady Bird
  • Octavia Spencer, The Shape of Water
  • BEST SUPPORTING ACTOR
  • Willem Dafoe, The Florida Project
  • Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
  • Richard Jenkins, The Shape of Water
  • Christopher Plummer, All the Money in the World
  • Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

أفضل إنتاج

  • Beauty and the Beast
  • Blade Runner 2049
  • Darkest Hour
  • Dunkirk
  • The Shape of Water
  • CINEMATOGRAPHY
  • Blade Runner 2049
  • Darkest Hour
  • Dunkirk
  • Mudbound
  • The Shape of Water
  • COSTUME DESIGN
  • Beauty and the Beast
  • Darkest Hour
  • Phantom Thread
  • The Shape of Water
  • Victoria & Abdul

أفضل صوت

  • Baby Driver
  • Blade Runner 2049
  • Dunkirk
  • The Shape of Water
  • Star Wars: The Last Jedi

أفضل موسيقى تصويرية

  • Baby Driver
  • Blade Runner 2049
  • Dunkirk
  • The Shape of Water
  • Star Wars: The Last Jedi
  • ANIMATED SHORT FILM
  • Dear Basketball
  • Garden Party
  • Lou
  • Negative Space
  • Revolting Rhymes

أفضل مؤثرات صوتية

  • Blade Runner 2049
  • Guardians of the Galaxy Vol. 2
  • Kong: Skull Island
  • Star Wars: The Last Jedi
  • War for the Planet of the Apes

أفضل ماكساج وأزياء

  • Darkest Hour
  • Victoria & Abdul
  • Wonder

أفضل فيلم أجنبي

  • A Fantastic Woman, Chile
  • The Insult, Lebanon
  • Loveless, Russia
  • On Body and Soul, Hungary
  • The Square, Sweden

"قضية رقم 23"

أكما أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، عن ترشيحات أفضل فيلم أجنبي للفوز بجائزة الأوسكار في الدورة 90، وتضمنت الفئة المكونة من 5 أفلام، الفيلم اللبناني "قضية رقم 23" أو المعروف دوليا باسم "إهانة" للمخرج زياد دويري، الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الـ74 من مهرجان فينيسيا السينمائي، ونال تقييمات إيجابية من قبل المتخصصين، وحاز بطله الفلسطيني كمال الباشا جائزة أفضل ممثل. وتعد هذه المرة الأولى التي تصل فيها دولة لبنان إلى القائمة النهائية للترشيحات.

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