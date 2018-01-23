سلوفينيا تستعد للاعتراف بفلسطين عبر مناقشة مشروع القرار بالبرلمان

أعلن وزير خارجية سلوفينيا كارل إريافيك إن حكومة بلاده تسعى للاعتراف بفلسطين عبر طرح مشروع قرار على لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السلوفيني نهاية الشهر الجاري.
وقال إريافيك إن الحكومة السلوفينية تأمل أن يصوت البرلمان لصالح الاعتراف بفلسطين، وأضاف أن القرار قد يُطرح للتصويت في شهر آذار/مارس أو نيسان/أبريل القادمين.
وجاءت تصريحات إريافيك بعد مقابلته للرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء مشاركتهما في اللقاء الشهري لوزراء الاتحاد الأوروبي ببروكسل بعدما تم دعوة عباس لحضور اللقاء لمناقشة تداعيات القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال إريافيك لصحيفة ديلو السلوفينية إن الوقت قد حان لإظهار المزيد من الدعم لفلسطين خاصة في ظل القرار الأمريكي.
وأضاف إريافيك: "نقل السفار الامريكية من تل أبيب إلى القدس سيؤدي إلى الابتعاد عن حل الدولتين".
وطالب عباس دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بفلسطين من أجل تشجيع الفلسطينيين وفتح الباب أمام تحقيق السلام.
وتناقش عدة دول بالاتحاد الأوروبي مثل جمهورية إيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال مقترح الاعتراف الأحادي بدولة فلسطين كرد على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالإضافة لخطة الإدارة الامريكية لنقل سفارتها بتل أبيب إلى القدس عام 2019.
وفي حال موافقة البرلمان ستصبح سلوفينيا ثاني دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي تعترف بفلسطين بعد اعتراف السويد بها عام 2014.