متحف اللوفر أبو ظبي يُسقط إسم قطر من خريطة الخليج

أسقط متحف اللوفر بأبوظبي في الإمارات المتحدة دولة قطر من خريطة الخليج التي يعرضها.
وأوضح متحف اللوفر في بيان له الاثنين إن الخريطة "تمثل الطرق التي تم من خلالها تبادل إناء قديم"، مضيفا أن "عدم دقة هذه الخريطة كان نتيجة خطأ غير مقصود، لذا يعمل المتحف فورا على تغييرها".
ووصف الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تصرف متحف #اللوفر_أبوظبي بغير اللائق واعتبروه يدخل في إطار الأزمة المستمرة بين قطر والدول المقاطعة بقيادة السعودية.
كما نشرت المياسة بن حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر تغريدة على تويتر تنتقد فيها متحف #اللوفر_أبوظبي.
وأضافت المياسة "فكرة المتاحف جديدة على أبو ظبي، لكن هل أن متحف اللوفر في فرنسا يرضى بهذا الأمر؟"
من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر أن الدول المقاطعة لقطر "تقوم بتسييس الجغرافيا والفن والثقافة والرياضة والدين"، مضيفة أن "اللوفر أبو ظبي واحد من بين هذه الأمثلة".
أما الإمارات المتحدة فقد رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على المياسة بن حمد بتغريدة انتقد فيها تضخيم المسألة وأقر بوجود خطأ في الخريطة. وكتب "تابعت باستغراب تغريدة رئيسة هيئة متاحف قطر والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبو ظبي، وملاحظات بعض من تعود الاصطياد في الماء العكر".
وتشهد العلاقات بين الإمارات والبحرين والسعودية ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، توترا كبيرا منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بعدما اتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم "الإرهاب".