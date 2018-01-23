بريطانيا تحذر من أعمال عدائية روسية "وشيكة" ضد الغرب

قال قائد الجيش البريطاني نيك كارتر إن روسيا أصبحت تمثل التهديد الأكثر خطورة على بلاده والغرب منذ نهاية الحرب الباردة.
وحذر كارتر من أعمال عدائية وصفها بالوشيكة من الجانب الروسي، مضيفاً أنه على بريطانيا الاستعداد لحرب قد تكون مضطرة لخوضها.
وقال كارتر: "قد تقوم روسيا بأعمال عدائية في وقت أقرب مما نتوقعه".
وأضاف كارتر: "لدينا فرصة لمنع حدوث أي حرب إلا اننا يجب أن نكون مستعدين لها في حالة وقوعها".
وطالب كارتر بلاده بزيادة الإنفاق العسكري حتى يمكنها مضاهاة القوة العسكرية الروسية.
ويبادل كارتر الرأي رؤساء أركان جيوش كل من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وألمانيا على حسب قوله.
وتوترت العلاقات بين بريطانيا وروسيا مؤخراً حيث قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة لروسيا في ديسمبر/كانون الاول الماضي إن هناك "أدلة كثيرة" على تدخل موسكو في انتخابات أجريت في دول أخرى، وهو ما نفاه نظيره الروسي سيرغي لافروف.