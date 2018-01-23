أقر الكونغرس الأمريكي ليل الاثنين-الثلاثاء موازنة الإنفاق حتى الشهر القادم منهياً بذلك حالة إغلاق الحكومة التي استمرت لثلاثة أيام منذ فشل المجلس في التصويت على مشروع القرار ليل الجمعة-السبت الماضي.
وصوت 266 نائباً لصالح إقرار الانفاق مقابل 150 نائباً صوتوا ضد المشروع.
وقال رئيس المجلس بول ريان: "لم يكن من الضروري أن يحدث هذا الإغلاق الذي أدى إلى خسائر مادية كان من الممكن تفاديها بالرغم من كونه إغلاقاً مؤقتاً".
وأضاف ريان، المنتمي للحزب الجمهوري والداعم لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن النواب الأمريكيين بحاجة لتعلم الدرس مما حدث حتى لا يتكرر مرة أخرى.
وعجز مجلس الشيوخ الأمريكي سابقاً عن تأمين 60% من الأصوات المطلوبة وسط اختلافات حادة بين النواب الديمقراطيين والجمهوريين بشأن عدة ملفات أبرزها المهاجرين والإنفاق العسكري مما أدى للإغلاق المؤقت.
ويسعي الجمهوريون لزيادة الإنفاق العسكري والإنفاق على تأمين الحدود والموانئ الأمريكية وهو ما يرفضه الديمقراطيون.
وقام ترامب بالتوقيع على القرار مساء الاثنين، مما يعني أن الحكومة الامريكية ستعود إلى العمل مرة أخرى بدءاً من صباح الثلاثاء.
وقال ترامب إن التصويت يعد انتصاراً للجمهوريين بعد أن وصف الديمقراطيين بالساعين لتدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة دون ضوابط حدودية سليمة.