طعنها 16 مرة: لاجئ أفغاني أمام القضاء الألماني بتهمة قتل لاجئة مسلمة اعتنقت المسيحية

مثُل الأربعاء أمام القضاء الألماني لاجئ أفغاني (30 عاما) بتهمة قتل لاجئة أفغانية اعتنقت المسيحية.

وقد اعترف المتهم بطعنه الضحية عدة مرات في أحد المحلات التجارية الألمانية بمدينة برين في أبريل نيسان الماضي. وكانت الأخيرة التي كانت تبلغ من العمر 38 عاما قد فرت هي الأخرى من أفغانستان وتخلت عن ديانتها واعتنقت المسيحية.

وقد قال الادعاء العام إن تغيير الضحية لديانتها كان الدافع من وراء الجريمة التي وصفها بالعمل "الدنيئ".

وكان المتهم قد التقى الضحية قبل الهجوم حيث كشفت له أنها اعتنقت المسيحية وطلبت منه مرار أن يتخلى هو الآخر عن دينه. وهو الطلب الذي أثار ضيق وانزعاج المشتبه به بحسب ما ذكره خبير قضائي.

وعن حيثيات الجريمة، قال المتهم إنه كان يعرف أن السيدة الأفغانية كانت دائمة التردد على المحل التجاري في برين لذلك انتظرها خارج المحل حاملا سكينا حصل عليه من مركز إيواء اللاجئين الذي كان ينزل فيه.

وحين زارت الضحية المحل برفقة اثنين من أطفالها الأربعة قام بمهاجمتها وطعنها 16 مرة بسكين طوله 20 سم.

وقد أُلقي القبض على المتهم من قبل عنصر من الشرطة وبعض المارة بينما لفظت الضحية أنفاسها لدى وصولها إلى المستشفى.

ويتوقع أن تحدد المحاكمة إن كان التطرف هو الدافع الحقيقي وراء الجريمة، أم هو شعور المتهم بالإحباط حسب إفادته بسبب قرار الترحيل الذي صدر بحقه بعد إقامة في ألمانيا بدأت في العام 2013.