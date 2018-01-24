قرية صربية ذات منازل فاخرة ولكن فارغة وخاوية على عروشها

قرية غوميليكا الصغيرة المتواجدة في غرب صربيا مليئة بالقصور الفارهة الجميلة ذات مساحات ومسطحات واسعة وتحتوي على العشرات من الغرف والزينة المفرطة وحمامات السباحة.
ولكن الفيلات والبيوت المزخرفة فارغة في جزء كبير من السنة، حيث يقيم معظم أصحابها خارج البلاد الخارج، ويعودون لمنازلهم الفاخرة فقط خلال عطلات قصيرة.
وبدأ النزوح من القرية في الستينيات، عندما توجه الكثير من الفقراء إلى أوروبا الغربية بحثا عن نمط عيش أفضل.
وقال ديجان ميتروفيتش، قروي عمل حارساً في المطاعم والنوادي الليلية الصربية بفيينا النمساوية: "إن 99 في المئة من سكان هذه القرية يعشيون في فيينا. إنهم يعملون هناك. فمن عام 1965 إلى عام 1975، ترك الجميع هذه القرية للعمل بفيينا. وذهب معظم القرويون بهدف كسب الثروة، وفلحوا في ذلك".
وفي العقود الماضية، استثمرت أجيال من قرويين غوميليكا معظم مدخراتها في بناء منازل جديدة في الوطن، على الرغم من أنهم يقضون وقتا قليلا هناك.
ويتم عرض أسماء أصحاب المنازل مثل كريستيان، سيباستيان أو كيفن بأحرف ضخمة على بعض البوابات.
ولكن على الرغم من فخامة المنازل وجمال قرية غوميليكا بمجملها، تبقى هذه في حاجة طارئة إلى شبكة مياه وطرق مناسبة.