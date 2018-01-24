بلجيكا ومقترح قانون مداهمات الشرطة للمنازل..إجراء مثير للجدل

تثير قرارات سياسة الهجرة التي تعتمدها الحكومة البلجيكية الجدل. وينص مشروع القانون الجاري دراسته، على حق مداهمة رجال الشرطة للبيوت التي يوجد بها لاجئون.فحسب المقترح الإجرائي،يحق للشرطة دخول منازل الأشخاص بحثا عن لاجئين،تم إيواؤهم،من قبل عائلات تستضيف مهاجرين.لكن المقترح لا يزال قيد الدراسة،فنواب البرلمان بصدد فتح سبل النقاش بشأنه، لكنه أثار كثيرا من ردود الفعل.