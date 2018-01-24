تثير قرارات سياسة الهجرة التي تعتمدها الحكومة البلجيكية الجدل. وينص مشروع القانون الجاري دراسته، على حق مداهمة رجال الشرطة للبيوت التي يوجد بها لاجئون.فحسب المقترح الإجرائي،يحق للشرطة دخول منازل الأشخاص بحثا عن لاجئين،تم إيواؤهم،من قبل عائلات تستضيف مهاجرين.لكن المقترح لا يزال قيد الدراسة،فنواب البرلمان بصدد فتح سبل النقاش بشأنه، لكنه أثار كثيرا من ردود الفعل.
بلجيكا ومقترح قانون مداهمات الشرطة للمنازل..إجراء مثير للجدل
تثير قرارات سياسة الهجرة التي تعتمدها الحكومة البلجيكية الجدل. وينص مشروع القانون الجاري دراسته، على حق مداهمة رجال الشرطة للبيوت التي يوجد بها لاجئون.فحسب المقترح الإجرائي،يحق للشرطة دخول منازل الأشخاص بحثا عن لاجئين،تم إيواؤهم،من قبل عائلات تستضيف مهاجرين.لكن المقترح لا يزال قيد الدراسة
بلجيكا ومقترح قانون مداهمات الشرطة للمنازل..إجراء مثير للجدل
Point of view
من المفيد أيضا أن نذكر بالقانون. إن قضاة التحقيق هم الأشخاص الوحيدون الذين يمكنهم إصدار أمر اعتقال لكن من واجبهم أن يحرصوا أيضا على أن يسهروا على حماية الحقوق الشخصية للمواطنين ومن بين الحقوق الأساسية،الحياة الشخصية.الرئيس المشارك لرابطة قضاة التحقيق -بلجيكا
ويقول هذا الرجل
البلجيكيون أحرار في ما يختارونه،وهذا رأيي، يمكن للشرطة القيام بالمراقبة ولكن بالتأكيد ليس بالمداهمات المنزلية.
وتضيف هذه المراة
الأمر صعب ذلك أن ما يجري ليس إنسانيا،فالمنظمات غير الحكومية لا تقوم بما ينبغي أن يكون وبالوجهة الصحيحة،فلم يحدث كل ذلك، ما التفسير؟
وبالنسبة للرئيس المشارك لرابطة قضاة التحقيق فيليب فان لينتوت، من المفيد أيضا أن نذكر بالقانون.
إن قضاة التحقيق هم الأشخاص الوحيدون الذين يمكنهم إصدار أمر اعتقال لكن من واجبهم أن يحرصوا أيضا على أن يسهروا على حماية الحقوق الشخصية للمواطنين ومن بين الحقوق الأساسية،الحياة الشخصية.أما المنظمات غير الحكومية،فتعارض القرار و تعتبره مساسا بالحرية الشخصية.