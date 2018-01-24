انفجار قرب مقر منظمة إنقاذ الطفولة الدولية في مدينة جلال أباد الأفغانية

وقع انفجار خارج مكتب منظمة إنقاذ الطفولة الانسانية الدولية في مدينة جلال أبااد الأفغانية ما خلف 11 جريحا على االأقل بحسب عدة مصادر.
وقال متحدث باسم حاكم الولاية إنه وفي تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق بالتوقيت المحلي (الرابعة وأربعين دقيقة بالتوقيت العالمي) فجر انتحاري سيارة خارج مجمع إنقاذ الطفولة ثم دخلت مجموعة مسلحة إلى المبنى وقد تم نقل 11 شخصا إلى المستشفى" بحسب الناطق الحكومي.
وأفاد أحد الشهود لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه سمع دويا كبيرا يشبه ما يحدثه انفجار سيارة مفخخة وبأنه رأى رجلا يحمل قذيفة آر بي جي وهو يطلق الرصاص على بوابة مبنى المنظمة الدولية بهدف الدخول إلى المكان أضاف الشاهد الذي لاذ بالفرار من خلال القفز من النافذة.
وقد شوهد دخان يتصاعد من إحدى السايرات التابعة لمنظمة إنقاذ الطفولة.
ويأتي هذا الهجوم بعد أربعة أيام من هحجوم مماثل تعرض له فنجق إنتركونتينال في العاصمة الأفغانية كابول ما أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل من بينهم 14 رعية اجنبية.
مدينة جلال أباد عاصمة ولاية ننكرهار الواقعة على الحدود مع باكستان تعتبر معقل عناصر طالبان وتنظيم داعش وهي القاعدة الخلفية للتنظيمين في أفغانستان.