بالفيديو: بناء محطة قطارات في 9 ساعات.. من يفعلها؟

محطة قطار في أقل من تسع ساعات ...من يفعلها غيرالصين؟
نجحت شركة إنشاءات صينية في بناء محطة للقطار في زمن قياسي لا يتعدى 9 ساعات وبمشاركة 1500 عامل بناء.
وقد بدأت عملية البناء في التاسع عشر من هذا الشهر على الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الصين (العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت العالمي) لتنتهي قبل الثالثة فجرا من اليوم التالي (السابعة مساء بالتوقيت العالمي).
المحطة الجديدة التي تحمل اسم محطة لونغيان جزء من مشروع ربط دلتا نهر شانغتزي ودلتا نهر بيرل.
الخط الحديدي الجديد سيربط بين مدينيت نانبينغ ولونغيان على امتداد مسافة تقدر 246 كيلومترا ومن المتوقع أن يبدأ هذا الخط عمله في نهاية العام الجاري.