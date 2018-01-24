شاهد: زلزال إندونيسيا يدمر المئات من المنازل في جزيرة جاوة

ضرب زلزال جزيرة جاوة، بإندونيسيا، أمس الثلاثاء 23 يناير / كانون الثاني، ما أدى إلى تدمير نحو 300 منزل ومبنى.

وقد وقع الزلزال في الساعة 13:34 حسب التوقيت المحلى. وكان مركزه على بعد 81 كيلومترا جنوب غرب ليباك فى مقاطعة بانتين ووصل عمقه إلى 10 كيلومترا تحت قاع البحر.

وفي مدينة بوغور الواقعة على بعد 135 كيلومترا من المركز أدى الزلزال إلى تدمير وانهيار العشرات من المنازل.

وتقع إندونيسيا على حلقة النار النشيطة من الناحية الجيولوجية، ما يجعلها باستمرار عرضة إلى الزلازل.

وفي عام 2004، قتل تسونامي المحيط الهندي 226 ألف شخص في 13 بلد، بما في ذلك أكثر من 120 ألف شخص في إندونيسيا.

وقال نصر الدين، إحدى السكان المحليون: "كنت بالداخل في الغرفة. وعندما شعرت بالهزة الأولى، هربنا أنا وأبنائي. وبمجرد وجودنا خارج المنزل، وقعت الهزة الثانية . وكانت أقوى بكثير مقارنة مع الهزة الأولى". وأضاف: "أتمنى أن تساعدنا الحكومة بأسرع ما يمكن".