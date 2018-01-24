الرئيس الفليبيني يهدد بمنع رعاياه من العمل في الشرق الأوسط ان استمر العنف ضدهم

هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الأربعاء بمنع مئات الألاف من الفلبينيات من العمل في البيوت في دول الشرق الأوسط بسبب تعرضهن للعنف والاغتصاب. وقال #دوتيرتي إن المئات من الفلبينيات تعرضن للاغتصاب في الكويت.
ويعمل حوالي مليوني فلبيني وفلبينية في #الشرق_الأوسط، غالبيتهم في البيوت وهذا ما يذر على الجزيرة بمليارات الدولارات.
وسبق وان منع الرئيس الفلبيني مواطنيه الأسبوع الماضي من السفر للعمل في #الكويت بعدما أظهرت تقارير عدة تجاوزات واعتداءات على حقوق الإنسان تعرض لها العمال من الفلبينيين في الإمارة. وتحدثت نفس التقارير عن حالات استغلال غير إنسانية أدت إلى الوفاة. واستثنى هذا المنع المواطنين المتواجدين في الكويت.
وقال دوترتي" إن تكرر حادث وفاة أو انتحار أو اغتصاب أي مواطن أو مواطنة من الفلبين في دول الشرق الأوسط سأمنع العمل هناك". وأضاف دوترتي "أنا أتأسف للمواطنين الفلبينيين المتواجدين في الكويت وأدعوهم للعودة إلى بلدهم وقتما أرادوا".
كما توجه الرئيس الفلبيني إلى دول منطقة الشرق الأوسط التي توظف العمال من الفلبين بقوله " أدعوكم لمعاملة الرعايا الفلبينيين بإنسانية وحفظ كرامتهم".
وكان رودريغو دوترتي قد أعلن في وقت سابق الأسبوع الماضي عن انتحار أربع رعايا فلبينيين في الكويت في ظرف شهر بسبب سوء المعاملة.
وبحسب الاحصائيات المحلية فإن قرابة 10 ملايين رعية فلبينية تعمل في دول أجنبية.