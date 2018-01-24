توم وجيري وأفلام كوميدية في ردود أفعال المصريين على حادثة القبض على سامي عنان

لطالما عُرف عن المصريين لجوءهم إلى الفكاهة للتغلب على المصاعب الحياتية كنوع من التخفيف من حدة الواقع الذي يصعب تغييره آنياً في كثير من الأحيان.

وقع خبر القبض على المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان كالصاعقة على أغلبية المصريين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فأخذوا وقتهم في تلقي الصدمة ومتابعة تطور الاحداث قبل أن يشرعوا في خلق المنشورات الكوميدية التي تمثل الوضع الخاص بالانتخابات المصرية.

المستخدمون مزجوا في معظم منشوراتهم بين مواقف شهيرة بأفلام مصرية والقبض على عنان كإسقاطات للوضع الذي واجه أغلبية من أعلنوا نيتهم الترشح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أحد المنشورات شبَه الانتخابات بلعبة "بنك الحظ" التي يؤدي فيها الترشح إلى الزج بصاحبه في السجن كما حدث مع المرشحين المحتملين عنان وأحمد قنصوة.

مقطع فيديو آخر قام بمحاكاة إحدى حلقات الكارتون الأمريكي الشهير توم وجيري فصوَر المرشحين المحتملين عنان وخالد علي وأحمد شفيق على هيئة القطط التي تُعاقب لمجرد محاولتها الترشح.

منشور آخر قام باقتباس من فيلم "سور الصين العظيم" فصوَر شفيق ينصح عنان بعدم الترشح مستخدماً نفس الجملة الشهيرة التي استخدمت في نص الفيلم.

منشور آخر قام بتصوير مشهد لفيلم للمثل عادل إمام مفاده أن جميع من يعلنوا ترشحهم للانتخابات يختفون.

وأصبح هاشتاج "#مينفعشتترشحعشان" الترند الأكثر تداولا بين رواد موقع تويتر يوم الأربعاء. حيث ابتكر المستخدمون عدة أسباب مصورة تجعل الترشح امام السيسي مهمة شبه مستحيلة.

وانتهت فرص عنان في الترشح بعد القبض عليه بينما أعلن شفيق في وقت سابق انسحابه من الانتخابات.

وقالت الحملة الانتخابية لعلي إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً مساء الأربعاء ليعلن عما إذا كان سينسحب أو يستمر في ترشحه.