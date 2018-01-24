قيادي في حزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف يعتنق الإسلام

كشفت صحيفة" تاجز شبيجل" الألمانية ان السياسي الألماني والعضو القيادي في #حزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف والمعادي للإسلام أرتور فاغنر، قد اعتنق دين الإسلام وتخلى عن منصبه في المكتب التنفيذي للحزب.
وقال اندرياس كالبيتس، رئيس الحزب اليميني الشعبوي المعادي للإسلام في ولاية براندنبورغ الثلاثاء إن فاغنر قد قدم استقالته من منصبه في مجلس رئاسة الحزب في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري لأسباب شخصية.
وأضاف كالبيتس انه كان يجهل الأسباب الحقيقية لاستقالة فاغنر وانه أمر اعتناقه الإسلام بلغه لاحقا.
من جهته أكد المتحدث باسم الحزب في براندنبورغ دانيل فريزه، ان الحزب لا مشكلة له مع الإسلام موضحا ان سياسته تهتم برعاية مصالح المسلمين والمسيحيين والمثليين في البلاد.
ورفض فاغنر التعليق على اعتناقه الإسلام واكتفى بالقول انها مسألة شخصية تخصه وان الحزب لم يجبره على الاستقالة".
ولطالما أثار الحزب الألماني المتطرف الجدل في ألمانيا من خلال تصريحات معادية للإسلام من أجل استقطاب المزيد من المنخرطين، خاصة خلال المواعيد الانتخابية.
وينشر حزب البديل من أجل ألماني على صفحته الرسمية بولاية براندنبورغ عبارة "الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا في رأينا".
واشتهر فاغنر بمواقفه المتشددة والمعادية للمسلمين واللاجئين. وفي أحد أشرطة الفيديو المصورة على موقع يوتيوب قبل الانتخابات البرلمانية في ألمانيا خلال تموز/يوليو الماضي، ظهر فاغنر وهو يخاطب الألمان الروس بلغة روسية وترجمة ألمانية داعيا إياهم للتصويت لحزبه "من أجل إنقاذ ألمانيا". وقال في هذا الشريط إن المستشارة ميركل قامت "بخطأ كبير" عندما فتحت الحدود أمام اللاجئين.