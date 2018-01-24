مصر: خالد علي المرشح الرئاسي المحتمل يعلن إيقاف حملته والانسحاب من السباق

أعلن المحامي والمرشح الرئاسي المحتمل في مصر عن إيقاف حملته الانتخابية و الانسحاب من السباق. وقد برر المرشح المنسحب قراره بعدم توفر الظروف التي تسمح باستحقاق نزيه.
وقد جاء الإعلان عن القرار أثناء مؤتمر صحفي عقده خالد علي في القاهرة حيث قال: " إننا اليوم نعلن قرارنا بعدم الدخول في هذا السباق ولن نقدم أوراق الترشيح".
ويأتي الإعلان بعد يوم من إلقاء السلطات المصرية القبض على سامي عنان رئيسالأركان المصري السابق وآخر المرشحين الذين كان من الممكن أن يشكل خصما له وزنه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى لولاية ثانية في انتخابات أبريل نيسان المقبل