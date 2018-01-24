مسؤول أمريكي متهم "بمعاداة الإسلام" يتلقى مبلغا لتجنب دعوى قضائية ضده

" عندما حدثنا والدنا، عن استضافة لاجئين،فكرنا مليا في الموضوع،لأن وجود شخص غير معروف ما بيننا،أمر غير عادي،وبعدها وافقنا على قدوم الضيف."

شارلوت جيليس عائلة مضيفة للادجئين