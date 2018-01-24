الموساد نفذ أكثر من 3 ألاف عملية قتل وحاول اغتيال ياسر عرفات

كشف الصحفي الإسرائيلي #رونين بيرغمان في كتابه "حرب الظل، إسرائيل وعمليات القتل السرية للموساد" عن أزيد من 3 ألاف عملية اغتيال نفذها جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد منذ تأسيسه في 13 ديسمبر/كانون الأول 1949، بتوصية من ديفيد بن جوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق.

وقال بيرغمان في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية "بشكل إجمالي نحن نتحدث عن ما لا يقل عن 3000 شخص، لم يكن بينهم فقط الأشخاص المستهدفين بل العديد من الأبرياء الذين تواجدوا في الوقت الخطأ وفي المكان الخطأ".

وتوصل رونين بيرغمان إلى ان الموساد اغتال خلال الانتفاضة الثانية في فلسطين بين أربعة وخمسة أشخاص يوميا وأن أوامر القتل خصت بالدرجة الأولى أعضاء في #حركة_حماس.

من جهتها نشرت صحيفة "#هآرتس" العبرية عبر موقعها الإلكتروني الأربعاء، تفاصيل حملها كتاب "حرب الظل، إسرائيل وعمليات القتل السرية للموساد عن اعطاء شارون أوامر لإسقاط طائرة كانت تقل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في بيروت في العام 1981.

واستند الكاتب للكشف عن هذه الحقائق لمجموعة من المقابلات أجراها مع حوالي 1000 شخص من بينهم ستة رؤساء سابقين لجهاز الموساد وستة من رؤساء الحكومات الإسرائيلية من أهمهم إيهود باراك وإيهود أولمرت ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي #بنيامين_نتنياهو ووثائق سرية غير منشورة.

وقال الصحفي ان الموساد صفى بالخطأ سنة 1973 نادلا مغربيا في مدينة ليلهامر النرويجية بدلا من القيادي الفلسطيني حسن سلامة.

كما تطرق بيرغمان لعملية خطف عالم صواريخ ألمانيا يدعى هاينز كروج من ولاية ميونخ من طرف الموساد في العام 1962، لعمله على برنامج لتطوير الصواريخ في مصر.

وتم استجواب العالم الألماني في إسرائيل لعدة أشهر ليعثر عليه فيما بعد مقتولا في شمال تل أبيب.

وأشار بيرغمان إلى اختطاف الزعيم النازي أدولف ايخمان، أحد المسؤولين الكبار في الرايخ الثالث في العام 1960 من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وكيف سمم الموساد في عام 1978 القيادي الفلسطيني فادي حداد في برلين، بمعجون أسنان أعد خصيصا لهذا الهدف،

وتعرض الموساد "معهد الاستطلاع والمهام الخاصة" في الماضي إلى عدة انتقادات بسبب طرق عمله الملتوية وهو جهاز استخباراتي قوي

يضم تحت لوائه الاستخبارات العسكرية "أمان" وجهاز الأمن الداخلي "شين بت" أو "الشاباك"، ويختص بجمع المعلومات الاستخباراتية وإجراء العمليات السرية، وإدارة عمليات التجسس خارج البلاد.

كتاب "حرب الظل، إسرائيل وعمليات القتل السرية للموساد" لكاتبه رونين بيرغمان يصدر عن دار شبيغل للنشر.