الشرطة الأميركية تعتقل رجلاً بتهمة عضه كلباً بوليسياً

ذكر مسؤولون بالشرطة الأميركية أنه تم اعتقال رجل من نيو هامبشاير لعضه كلب الشرطة بينما كان الضباط يحققون فى تقارير عن إطلاق نار فى مدينة بوسكاوين.

ووقعت الحادثة الأحد الماضي 21 يناير/كانون الثاني، في منزل اقتحمته الشرطة بعد أن تم إبلاغها أنه تم إطلاق النار على شخص فيه.

وقال الملازم جيسون كيلارى من إدارة شرطة بوسكاوين أنه تم العثور على شخصين فى المنزل كانا مطلوبين الشرطة.

وحاول الضباط القبض عليهما بعد ان حاولا الفرار من المنزل.

وأضاف الملازم كيلاري: "كلاهما قاوما الاعتقال ولكن أحدهما قاوم بشدة أكبر إذ أنه قام بعض كلب البوليس. فعضه الكلب بدوره. وفي آخر المطاف، أصابت الشرطة الرجل بمسدس الصعق".

وقد اتهم المشتبه فيه، الذى لم يتم الكشف عن هويته، بمقاومة الاعتقال والاعتداء على كلب الشرطة.

وتم تحديد نوع الكلب على صفحة فيسبوك التابعة لجمعية كلاب شرطة نيو هامبشاير، على أنه من فئة ك.9 فيدا.

ولم يصب الكلب بأي شيء، وعاد إلى العمل مع ضباط الشرطة.

ولم يتمكن مسؤولو شرطة نيو هامبشاير من تقديم المزيد من التفاصيل.

وقال الملازم إنه لم يسمع أبدا من قبل عن حادث حول قيام إنسان يعض كلب الشرطة.

وأضاف: "إذا بدأت منافسات "العض" مع كلب الشرطة، لن تفوز، فكلاب الشرطة يعضون جيدا".