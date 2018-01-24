كاتب سعودي يطالب المملكة بالكشف عن أسماء وفاتورة Check out نزلاء ريتز كارلتون

تقدم كاتب سعودي السلطات بلاده بنشر هوية الأشخاص الموقوفين في فندق #ريتز_كارلتون بالرياض في إطار قضايا الفساد العام. وطالب #خالد السليمان بتحديد أسماء من بقي منهم رهن الحبس داخل الفندق الذي أصبح الأكثر شهرة في العالم.
ونشر الكاتب مقالا في صحيفة عكاظ السعودية ردا على تصريحات النائب العام المنشور في نفس الصحيفة والذي أكد فيه أن سجناء فندق سيغادرون نهاية هذا الشهر من دون تقديم توضيحات حول سير التحقيقات او الاتهامات.
وأشار خالد السليمان إلى ان إغلاق هذه الملف سيطوي بشكل نهائي أشهر ملف الفساد في تاريخ المملكة العربية السعودية.
وورد في المقال أنه "باستثناء دروس الحروف الأبجدية التي قدمتها لنا بعض وسائل الإعلام وحسابات تويتر للتعرف على بعض من تم استدعاؤهم لتحقيقات الفساد في ليلة حساب الفساد الشهيرة، فإننا لا نعرف شيئا عن تفاصيل مسار التحقيقات ولا نتائج التسويات التي تمخضت عنها".
وتسائل الكاتب عن فاتورة هذه الإقامة الفاخرة بقوله "أرجو أن يعرف الشعب قيمة فاتورة فهو من سددها مقدماً عبر أجيال وسنين".
من جهته قال النائب العام السعودي إن السلطات السعودية ما تزال تحتجز 95 شخصا في حملة ضد الفساد شنها ولي العهد محمد بن سلمان في نوفمبر/تشرين الثاني. وأضاف النائب العام ان 90 موقوفا أطلق سراحهم، بينما دفع آخرون أموالا وعقارات وأصولا أخرى مقابل حريتهم.