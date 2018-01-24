جيروم باول يخلف جانيت يلين على رأس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي

باول وهو عضو في هذا المجلس منذ العام 2012، اقترح اسمه الرئيس دونالد ترامب. وسيتولى مهامه الجديدة في شباط/ فبراير.

باول، لا بأس به، لكن ما أخشاه هو تراجع أسواق الأسهم

رغم ان هدف هذه التسمية هي خطوة قد تضمن استقرار السياسة النقدية كما ترى الإدارة الأميركية الجديدة، لكن كينيث روغوف الخبير الاقتصادي في جامعة هارفرد أبدى قلقه منها. وقال "الشخص الذي تم تعيينه، باول، لا بأس به، لكن ما أخشاه هو تراجع أسواق الأسهم، لنقل بنسبة 20%، حينها دونالد ترامب سيقول أنا غير راض على عدم رفع أسعار الفائدة، ويقول الإحتياطي الفيدرالي إنه لم يتمكن من إعادة إطلاق الأسواق فالتضخم يزداد، والإقتصاد يسير على ما يرام وهذا ما يدعوني للقلق".

رئيس الإحتياطي الفيدرالي الجديد جيروم باول هو محام ومصرفي استثماري سابق. وسيخلُف جانيت يلين التي عينها الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2014.