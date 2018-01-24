نخبة العدائين تسعى لتسجيل أرقام جديدة على المسار السريع لماراثون ستاندرد تشارترد دبي

تنافس نخبة الرياضيين المشاركين في سباق ماراثون ستاندرد تشارترد دبي هذا الأسبوع تحفزهم طموحات بتسجيل أزمان قياسية وخصوصا بعد التغييرات الطفيفة لمسار الماراثون في نسخته التاسعة عشرة لأكبر حدث في الشرق الأوسط بعدد المشاركين والذي يقام في السادس والعشرين من الشهر الجاري برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

يساعد مسار السباق السريع والمسطح نخبة العدائين على تحقيق أهدافهم بتسجيل أفضل الأزمان الشخصية والقياسية. ان وجود اللفتين يعني أيضا أن الأمور ستكون مناسبة للمتفرجين الذين سيخرجون في الصباح الباكر ليشاهدوا أفضل العدائين لمسافات طويلة في العالم."

وقد سجل بطل فئة الرجال العام الماضي تميرات تولا زمنا قياسيا جديدا وصل الى ساعتين و4 دقائق و11 ثانية قبل أن يعترف بأنه كان ينبغي عليه تسجيل زمن أقل من ساعتين و 4 دقائق. لكن سيكون لديه فرصة ثانية هذا العام لتحقيق ذلك فقط على مسار يضم لفتين على شارع شاطئ جميرا الشهير.

ويبدأ نخبة العدائين منافساتهم الساعة السادسة صباحا، قبل ساعة من انطلاق بقية العدائين مع بداية سباق الماراثون الجماهيري الذي يعود إلى وقت انطلاقته التقليدية حيث انطلقت جميع سباقات الماراثون الثمانية عشر الماضية الساعة السابعة صباحا ما عدا سباق واحد.

وبعد الانطلاق على طريق أم سقيم في نهاية مدينة جميرا، بعد ذلك يتحول الرياضيون يسارا على الجانب الأيسر من الطريق المؤدي إلى الصفوح قبل الدوران الى الخلف على إشارات المرور لمنتجع ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي.

ومن هناك سيتجه تولا ووركنيش ديغيفا حاملة اللقب في فئة السيدات وبقية المشاركين العالميين الى مدينة جميرا ثم شارع شاطئ جميرا للفة الأولى وبعدها الى شارع الشاطئ إلى اليسار قبل الانعطاف على مفترق المحمل قبل الجسر فوق خور دبي. وبمجرد وصول المتسابقين إلى مفترق مدينة جميرا، سيقومون بالركض على نفس طريق الشاطىء للمرة الثانية قبل الانعطاف يسارا في مفترق مدينة جميرا، للانتهاء من آخر 500 متر على طول طريق أم سقيم إلى خط النهاية قبل أكاديمية شرطة دبي مباشرة.

وقال بيتر كونيرتون مدير الماراثون:" يساعد مسار السباق السريع والمسطح نخبة العدائين على تحقيق أهدافهم بتسجيل أفضل الأزمان الشخصية والقياسية. ان وجود اللفتين يعني أيضا أن الأمور ستكون مناسبة للمتفرجين الذين سيخرجون في الصباح الباكر ليشاهدوا أفضل العدائين لمسافات طويلة في العالم."

وكما في اي مدينة كبرى في العالم تنظم ماراثونا يتوجب عليها اغلاق لا يمكن تفاديه للطرق من أجل العمل على تنظيمه. لذلك ستشهد منطقتي الجميرا والصفوح في الساعات الأولى من يوم الجمعة اغلاق لعدد من الطرق. سيتم اغلاق شارع أم قسيم بالاتجاهين من طريق الوصل (أكاديمية شرطة دبي) الى إشارات مرور مدينة الجميرا على طريق شاطئ الجميرا، وهذه الطرق سيتم اغلاقها اعتبارا من منتصف الليل ولغاية الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة.

كما سيتم اغلاق طريق شاطئ جميرا وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من شارع المحمل على طريق شاطئ جميرا لغاية إشارات شارع النسيم بجانب فندق ويستن. وسيبدأ اغلاق هذه الطرق اعتبارا من الساعة الواحدة والنصف صباحا وستكون مغلقة بشكل كامل أما حركة المرور الساعة الخامسة والنصف صباحا. كذلك سيكون طريق الوصل مغلقا ما بين شارع الثانية وشارع ام سقيم، لكنه سيبقى مفتوحا بالاتجاه المعاكس بعيدا عن شارع ام سقيم ومن المتوقع فتح المنطقة الساعة الثانية بعد الظهر.

سيبدأ سباق 10 كم الساعة التاسعة صباحا أم سباق 4 كم سينطلق الساعة الحادية عشر صباحا وسيستخدم المشاركون في هذين السباقين شارع الملك سلمان بن عبد العزيز ويكون الختام على شارع أم سقيم فيما يكون سباق الماراثون ما يزال مستمرا.

ومن خلال الدعم الكبير المقدم من شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، سيسعى القائمون على تنظيم الماراثون للعمل على فتح طريق شاطئ الجميرا وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الساعة الواحدة بعد الظهر وشارع أم سقيم حوالي الساعة الرابعة عصرا.

وخلال اغلاق الطرق، يمكن الوصول الى نخلة الجميرا عبر دوار لؤلؤة دبي من خلال طريق الشيخ زايد. يرجى من جميع المقيمين في دبي احترام اغلاقات الطرق من خلال تنظيم مسارهم بناء على ذلك واستخدام مسارات بديلة من أجل تنجب اغلاقات الطرق خلال هذه الفترة من الزمن.ويقام ماراثون ستاندرد تشارترد دبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وتنظيم مجلس دبي الرياضي.

وبالإضافة الى بنك ستاندرد تشارترد باعتباره الراعي الرسمي، يدعم الماراثون كل من مجلس دبي الرياضي، وأديداس، وإذاعة عين دبي 103.8 اف ام، وشركة مسافي للمياه المعدنية، ودبي القابضة، وشرطة دبي وكذلك هيئة الطرق والمواصلات.