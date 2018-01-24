تعرف على الدول العشر الأكثر أمانا للمرأة

نشرت مجموعة New World Wealth، المتخصصة بإجراء أبحاث حول الأسواق العالمية، دراسة جديدة، تضمنت تصنيفا للدول الأكثر أمانا للمرأة في العالم، وجاءت أستراليا على رأس القائمة.

وعلى رغم أن الدراسة في الأساس كانت حول هجرة الأفراد ذوي الدخل المرتفع حول العالم، إلا أنها تضمنت قسما تحليليا يصنف الدول الأمثر أمانا للمرأة حول العالم، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، بنسخته الفرنسية.

أمان المرأة والنمو الاقتصادي..

ومما جاء في الدراسة: "يعتبر أمان المرأة أحد أفضل الوسائل لقياس النمو الاقتصادي المحتمل، لبلد ما، على المدى الطويل. هناك علاقة مترابطة، بنسبة 92 في المئة، بين النمو التاريخي للثروة ومستوى أمان المرأة".

وأيضا: "هذا يعني أن ارتفاع مستويات أمن المرأة يعزز نمو الثروة، في بلد ما".

وبالنسبة لأستراليا، فهي واحدة من أنجح الأسواق في العالم، وعلى مدى عشر سنوات، زادت ثروتها بنسبة 83 في المئة.

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وجاء ترتيب الدول العشر الأكثر أمانا للمرأة لعام 2017، كالتالي:

1- أستراليا.

2- مالطا.

3- آيسلندا.

4- نيوزيلندا.

5- كندا.

6- بولونيا.

7- موناكو.

8- إسرائيل.

9- الولايات المتحدة الأمريكية.

10 - كوريا الجنوبية.

ويستند هذا الترتيب إلى النسبة المئوية للنساء ضحايا الجرائم الخطيرة، في كل بلد، خلال السنوات الأخيرة.

في السياق، جاء في الدراسة أن "معظم الدول العشر الأولى معروفة أيضا بأنها الوجهات المفضلة لدى الأفراد ذوي الدخل المرتفع".

إضافة إلى ذلك، "شهدت معظمها زيادة حادة في الثروة على مدى السنوات العشر أو العشرين الأخيرة".

أما بحسب المنطقة، فجاء الترتيب كالتالي:

في أوروبا: مالطا وبولندا وموناكو وآيسلندا.

في آسيا والمحيط الهادئ: أستراليا ونيوزيلندا وسري لانكا واليابان وكوريا الجنوبية.

في الشرق الأوسط: إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

في أفريقيا: موريشيوس وبوتسوانا وناميبيا.

في الأمريكتين: الولايات المتحدة وكندا.

الدول الأقل أمانا..

كما تقول الدراسة: "من المتوقع أن تكون الأسواق الناشئة، ذات المستويات العالية من أمن المرأة، من بين أفضل الشركات أداء من حيث نمو الثروة، على مدى السنوات العشر المقبلة".

وأيضا: "على سبيل المثال، نتوقع من بلدان مثل موريشيوس أو سري لانكا (التي لديها معدلات أمنية جيدة نسبيا للنساء) التطور بسهولة (من حيث نمو الثروة) في المستقبل".

بامقابل، تضمنت قائمة البلدان الأقل أمانا بالنسبة للمرأة، لعام 2017، الصومال والسودان والعراق وسوريا.