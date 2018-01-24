قرعة بطولة الأمم الأوروبية تسفر عن مواجهات قوية

أسفرت الأربعاء قرعة النسخة الأولى من#دوريالأممالأوروبية لكرة القدم التي جرت بمدينة لوزان في سويسرا عن مباريات ساخنة ستعطي دورات الدوري نكهة خاصة.

البطولة ستنطلق في سبتمبر/ أيلول المقبل عقب نهاية #كأس_العالم 2018 المقررإجراؤها في روسيا على ان تختتم في يونيو/ حزيران 2019.

وستعوض هذه البطولة الجديدة اللقاءات الودية لمنح الفرق الأوروبية فرصة تنافسية أكبر في برنامج الفيفا.

نظام هذه البطولة الجديدة يعتمد على تقسيم الفرق الأوروبية لأربعة مستويات يتم تحديدها وفقاً لتصنيفاتها في القارة الأوروبية. ويتكون القسم الأول من المنتخبات الأعلى تصنيفاً، فيما تكون المنتخبات الأقل في المستويات الثاني والثالث والرابع حسب الترتيب.

وصنفت منتخبات الدوري الأول على ثلاث مستويات ووضعت ألمانيا، البرتغال، بلجيكا وإسبانيا في المستوى الأول، فرنسا وإنجلترا وسويسرا وإيطاليا في الثاني، وبولندا وايسلندا وكرواتيا وهولندا في الثالث.

UEFA

وبحسب هذا النظام وقعت ألمانيا وفرنسا وهولندا في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية بلجيكا وسويسرا وايسلندا أما المجموعة الثالثة فجمعت ما بين البرتغال بطلة أوروبا وإيطاليا وبولندا، والرابعة، وإسبانيا وإنكلترا وكرواتيا.

وفي اللقاءات الأولى سيواجه منتخب ألمانيا الغريمين فرنسا وهولندا بعد وقوع المنتخبات الثلاثة في نفس المجموعة ضمن النسخة الأولى.

UEFA

وستواجه إيطاليا، التي فشلت في التأهل لنهائيات كأس العالم هذا العام، البرتغال بطلة أوروبا وبولندا ضمن المجموعة الثالثة بينما ستلعب إسبانيا مع انجلترا وكرواتيا ضمن المجموعة الرابعة. وستلعب بلجيكا مع سويسرا وأيسلندا ضمن المجموعة الثانية. وسيتأهل متصدر كل مجموعة للدور قبل النهائي.

UEFA

أما المستوى الثاني فوضعت القرعة منتخب جمهورية التشيك في مواجهة الجارة سلوفاكيا في المجموعة الأولى، فيما ستلعب ايرلندا أمام الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم منتخب ويلز كذلك.

UEFA

وكانت الدنمارك قد تغلبت على ايرلندا في الملحق الأوروبي لتصفيات كأس العالم العام الماضي.

الدوري الأول:

المجموعة الأولى: ألمانيا وفرنسا وهولندا

المجموعة الثانية: بلجيكا وسويسرا وايسلندا

المجموعة الثالثة: البرتغال وإيطاليا وبولندا

المجموعة الرابعة: إسبانيا وإنكلترا وكرواتيا

الدوري الثاني:

المجموعة الاولى: سلوفاكيا وأوكرانيا وجمهورية التشيك

المجموعة الثانية: روسيا والسويد وتركيا

المجموعة الثالثة: النمسا والبوسنة وإيرلندا الشمالية

المجموعة الرابعة: ويلز وإيرلندا والدنمارك

الدوري الثالث

المجموعة الاولى: اسكتلندا وألبانيا وفريق آخر

المجموعة الثانية: المجر واليونان وفنلندا واستونيا

المجموعة الثالثة: سلوفينيا والنرويج وبلغاريا وقبرص

المجموعة الرابعة: رومانيا وصربيا ومونتينيغرو وليتوانيا

الدوري الرابع

المجموعة الأولى: جورجيا ولاتفيا وكازاخستان وأندورا

المجموعة الثانية: بيلاروسيا ولوكسمبورغ ومولدافيا وسان مارينو

المجموعة الثالثة: أذربيجان وجزر فارو ومالطا وكوسوفو

المجموعة الرابعة: مقدونيا وأرمينيا وليشتنشتاين وجبل طارق