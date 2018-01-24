تركيا تسلم المتهم بمحاولة اغتيال القيادي الفلسطيني محمد حمدان للبنان

سلّمت تركيا الثلاثاء المواطن اللبناني أحمد بيتية المتهم بمحاولة اغتيال القيادي في حماس محمد حمدان بصيدا إلى السلطات اللبنانية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، "إن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تسلّم من الجانب التركي عبر #مطاررفيق الحريري_ الدولي، المتهم المشتبه به بتفجير صيدا ومحاولة اغتيال القيادي في حماس محمد حمدان قبل 9 أيام". وكان محمد حمدان قد أصيب إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وشكك فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بضلوع المخابرات الإسرائيلية في محاولة الاغتيال هذه وكشف كيفية تنفيذ الاستخبارات الإسرائيلية، لعملية التفجير في مدينة صيدا، الأحد الماضي لاغتيال القيادي في حركة حماس، محمد حمدان. ونجا حمدان من محاولة الاغتيال بسبب تغييره، بالصدفة طريقة تشغيل محرك السيارة المفخخة.

وتوصل فرع المعلومات في لبنان بعد سلسلة من التحقيقات للتعرف على هوية منفذ الهجوم كما قام في إطار التحقيق بحملة مداهمات في منطقة الواجهة البحرية لبيروت، وفي مدينة طرابلس.

وقال فرع المعلومات ان المشتبه به لبناني من طرابلس، يُدعى أحمد بَيْتيّة ويبلغ من العمر 35 عاما، غير مسجل لدى مصالح الأمن وانه كان يعمل في التجارة، متنقلًا بين لبنان وهولندا، وقدم إلى بيروت يوم 9 يناير/كانون الثاني، عبر مطار بيروت. واستأجر بيتا لمدة أسبوع في منطقة الواجهة البحرية للعاصمة، عبر موقع على الإنترنت، كما قام بزيارة عائلته في طرابلس يوم وصوله، قبل ان يعود إلى بيروت، ثم صيدا.

من جهته أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية #حماس إسماعيل هنية، عن شكره لتركيا، لقيامها بتسليم المتهم بمحاولة اغتيال القيادي في حركة حماس محمد حمدان.