33 قتيلا وعشرات الجرحى في تفجير سيارتين ملغمتين أمام مسجدين ببنغازي

قتل 33 شخصا على الأقل، وأصيب أكثر من 70 أخرون الثلاثاء في انفجارين منفصلين لسيارتين ملغمتين أمام مسجد بيعة الرضوان بمدينة بنغازي في شرق ليبيا.
السيارتان انفجرتا بينما كان المصلون يغادرون المسجد عقب صلاة العشاء، وقال مسؤولون ليبيون ان مدير إدارة مكافحة التجسس بجهاز المخابرات العامة الليبية قد أصيب خلال الانفجار.كما أكدت مصادر أخرى مقتل أحد القادة الأمنيين التابعين للواء المتقاعد خليفة حفتر.
من جهة أخرى أشار مسؤولون في مستشفى الجلاء ببنغازي إلى ان حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بسبب الإصابات الخطيرة التي تعرض لها الجرحى خلال الانفجارين.
وكانت منطقة بنغازي مسرحا لاشتباكات عنيفة بين قوات اللواء حفتر والمقاتلين المتشددين التابعين لما يسمى بتنظيم #الدولة_الإسلامية وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتمكنت قوات حفتر من استعادة المدينة في يوليو/ تموز المنصرم.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذين التفجيرين في الوقت الذي تشهد فيه البلاد توترا أمنيا كبيرا منذ اسقاط نظام معمر القذافي في يونيو/حزيران 2011.
وبالإضافة إلى التوترات الأمنية تواجه ليبيا انقسامات سياسية بين مختلف التيارات.