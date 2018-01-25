حكم إنجليزي يوقف مباراة في السعودية بسبب الأذان

في سابقة هي الأولى من نوعها في عالم كرة القدم العالمية قام الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، بتوقيف مقابلة نادي الفيحاء وضيفه الفتح التي أقيمت الأربعاء، ضمن دور الـ 16 من منافسات كأس ملك السعودية لكرة القدم، بعد سماعه صوت أذان صلاة المغرب.
وأوقف الحكم الإنجليزي المقابلة بشكل مفاجئ احتراما للأذان ما أثار تعجب اللاعبين.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر الحكم الإنجليزي وهو يأمر بإيقاف المباراة فور سماعه صوت الأذان، وبعد نهايته طالب بمواصلة اللعب.
المباراة انتهت بفوز الفيحاء بنتيجة هدفين لهدف واحد بعد الأشواط الإضافية.
الحكم الإنجليزي الدولي كلاتنبرغ غادر الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع العام الماضي للعمل رفقة الاتحاد السعودي لكرة القدم.