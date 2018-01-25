نفوق حيوانات بعد ان تجمدت في برودة وصلت إلى نحو 60 درجة تحت الصفر

تجمد بعض الحيوانات في كازاخستان بعد انخفاض درجات الحرارة إلى ستة وخمسين درجة مئوية تحت الصفر.
وتم نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ويشاهد أرنب وكلب تجمدا من البرد، وسط احوال جوية شديدة البرودة تجتاح البلاد الواقعة في آسيا الوسطى.
وقد حوصر الأرنب أثناء تسلقه عبر سياج قبل أن يموت في برد قطبي قاس، وقام بعض السكان المحليين بسحب وجره.
اما الكلب، فيبدو أن الثلج عرقل طريق سيره، في أحد الحقول التي كساها الثلج إلى ارتفاعات كبيرة.
وقد أثارت الصور المؤلمة غضب واحتجاج بعض النشطاء المهتمين بحقوق الحيوان.
وقالت مجموعة ناشطة في هذا المجال: "في هذا البرد الرهيب، نحاول إنقاذ كل حيوان على مدار النهار مع المتطوعين. ونحن نطلب المساعدة. إننا نصرخ في بعض الأحيان من أجل المساعدة".
وأضافت المجموعة: نحن نقوم بتدفئة الحيوانات وإطعامها ونقلها إلى الأطباء البيطريين بسرعة عاجلة".