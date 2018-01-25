شاهد: شجار وفوضى داخل شبكة تجارية فرنسية بسبب.. شوكولا "نوتيلا"

في صباح الخميس، بدأ السوق المركزي "أنتيرمارشي" عملية ترويجية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، لأحد المنتجات، في جميع أنحاء المنطقة (المقاطعة) "أوفيرن رون آلب". حيث قام بتخفيض ثمن عبوة عجينة دهن الشوكولاتة "نوتيلا"، البالغة الوزن 950 غراما، من 4.50 يورو إلى 1.41 يورو، أي ما يقارب تخفيض 70 في المئة. والنتيجة كانت كارثية إذ قامت ضجة كبيرة بين الزبائن الذين تزاحموا وتشاجروا للحصول على المزيد من العبوات.

وفي ربع ساعة، لم يتبقى هناك أي عبوة "نوتيلا".

دهشة وخوف موظفي الأسواق "أنتيرمارشي"

شرحت عاملة بأحد مراكز "أنتيرمارشي" في بلدة لهورم الفرنسية: "كنا نحاول أن نتوسط بين الزبائن، لكنهم كانوا يدفعوننا".

وفي سانت-تشاموند، بالرغم من صغر المركز، اختفت ثلاث مئة عبوة "نوتيلا" في مدة ربع ساعة. وقالت عاملة هناك: "كانوا يتقاتلون. بعنا ما نبيعه في ثلاثة أشهر. كان الجميع يشتري "نوتيلا" فقط".

وفيي ريف-دي-جير، أخرج البعض هواتفهم لتصوير ما كان يحدث. وتقول زبونة شهدت ما وقع في عين المكان:"كانوا يتشاجرون كحيوانات. فتم نتف شعر امرأة والإلقاء بعلبة على رأس امرأة عجوز وجرح يد امراة أخرى. :ان الأمر فظيع للغاية".

العلامة الأم "فيريرو" تلوم "أنتيرمارشي"

ومن جانبها، قامت العلامة "فيريرو"، صاحبة العلامة التجارية "نوتيلا" بإلقاء اللوم على مراكز "أنتيرمارشي".

وقالت المجموعة فى بيان لها "إن الشركة ترغب فى التذكير بأن مجموعة "أنتيرمارشي" قامت باتخاذ قرار هذا العرض وحدها. و تشجب هذه العملية وعواقبها التى تخلق الارتباك وخيبة الظن فى أذهان المستهلكين".