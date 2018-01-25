أقطاب الاقتصاد الأوروبي يتفقون على ضرورة الاتحاد بين الدول الأعضاء

اتفق أقطاب الاقتصاد الأوروبي على ضرورة العمل على الاتحاد وعدم الانقسام بين ساسة وشعوب الدول الأعضاء، وشددت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لين، على ضرورة إجراء دورات لغات مكثفة للاجئين، ووجهت كلمة للشعوب الأوروبية بعدم الخوف من الآخر والنظر إلى أزمة اللاجئين بطريقة مختلفة. كما ألقى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومار الضوء حول مسألة ارتياب الدول الأعضاء من التقارب الاقتصادي بين ألمانيا وفرنسا وأجاب على سؤال طرحه أحد الحاضرين قائلا إن هذا التقارب طالما ما أثار مخاوف تاريخية، ولكن في حال تباعدت الحكومات، مثلما حدث في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية ميركل، سيثير ذلك أيضا موجة من القلق بين الدول الأعضاء. وحاول رئيس الوزراء طمأنة الشعوب الأوروبية مؤكدا على ثقته في الأجيال الصاعدة في الوقت الحالي.

ضيوف اللقاء هم:

الأمين العام للتعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، أنجل غوريا.

رئيس مجلس الأعمال الدولية لمجموعة بوبليكيس، موريس ليفي.

رئيس وزراء بولندا، ماتيوس موراويكي.

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومار.

وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لين.

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