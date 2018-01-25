ألمانيا تطالب بتوزيع عادل لحصص اللاجئين

قال وزير الداخلية الالمانى إلى أن بلاده ليست مستعدة لإجبار تطبيق نظام حصص توطين اللاجئين الإلزامي ، بأي ثمن فى نطاق حزمة سياسة الهجرة للاتحاد الاوروبى.هذا التصريح جاء في أعقاب اللقاء الذي عقده وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بصوفيا.هذا وبحث وزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي الـ 28 اليوم الأربعاء، بالعاصمة البلغارية صوفيا، سبل تنسيق مواقف دولهم بشأن إصلاح نظام اللجوء المعمول به على الصعيد الأوروبي، وتغيير قواعد استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين عند الضرورة

إنه من غير المقبول أن ترفض بعض الدول تقاسم أعباء اللاجئين وتترك دولاً أخرى تتحمل وزر ذلك بمفردها.علينا أن نتقاسم جميعا تبعيات المسؤولياتو الأعباء

وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير

نحن نريد أن نبقي هذه االقضايا جميعها ضمن معا حزمة واحدة وبمطلب واحد، ولكن من المهم أن نحاول أولا التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا التي يكون فيها الاتفاق سهلا إبرامه، على سبيل المثال، الإجراءات المشتركة، شروط اللجوء،وأكثر من ذلك بكثير نحن لا نريد أن يغيب عن بالنا مبدأ التوزيع العادل .

يذكر أن دول شرق أوروبا ترفض اقتسام أعباء الهجرة التي تتحملها حتى الآن بشكل رئيس دول معدودة في مقدمتها ألمانيا والسويد، فيما تتعرض اليونان وإيطاليا لضغوط كبيرة من موجات نزوح المهاجرين

مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي

قال مفوض شؤون الهجرة الأوروبي ديميتريس افراموبولوس، على هامش الاجتماع. إنه من غير المقبول أن ترفض بعض الدول تقاسم أعباء اللاجئين وتترك دولاً أخرى تتحمل وزر ذلك بمفردها.علينا أن نتقاسم جميعا تبعيات المسؤولياتو الأعباء

وفي دسيمبر قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في رسالة إلى القادة أن إعادة التوزيع الإلزامية "غير فعالة" و"مثيرة للانقسامات كثيرا" موصيا بتحويل الجهود عوضا عن ذلك إلى ضمان حدود أوروبا، الأمر الذي أثار حفيظة برلين.ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى حل وسط بين دول الاتحاد بحلول شهر يونيو المقبل.

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إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية