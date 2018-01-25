كم لغة يتقنها زعماء العالم؟

هل من الضروري أن يتقن رؤساء الدول والحكومات اللغات الأجنبية وماهي أهميتها في المجال الديبلوماسي؟ كثير ما يثار الجدل عندما يتحدث أي رئيس دولة أو حكومة لغة أخرى غير لغته الرسمية خلال اللقاءات والخطابات الهامة، فالبعض يعتبر هذا الأمر مساسا بالسيادة الوطنية للبلاد فيما يذهب آخرون إلى القول إن الحديث بغير اللغة الرسمية للبلاد يعد تبعية.

يتقن بعض رؤساء الدول والحكومات حول العالم أكثر من لغة والكثير منهم ظهر خلال المناسبات الرسمية يتحدثون اللغات الأجنبية بطلاقة خاصة على منصة الأمم المتحدة. ومن بين الحكام الذين ظهروا أمام شاشات التلفزيون وهم يتحدثون بلغات متعددة.

* الملك محمد السادس

العاهل المغربي محمد السادس الذي يتقن إلى جانب اللغة العربية، اللغات الإسبانية والإنجليزية واالفرنسية.

العاهل المغربي البالغ من العمر 53 عاما، استهل تعليمه في سن الرابعة في الكُتاب القرآني الملحق بالقصر الملكي بالرباط، ثم التحق بالمعهد المولوي لمزاولة تعليمه الابتدائي والثانوي بالمعهد وتحصل على شهادة البكالوريا في يونيو/ حزيران 1981.

واصل الملك المغربي الدراسات العليا في الحقوق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث نال في العام 1985 شهادة الإجازة.

وفي العام 1987 تحصل العاهل المغربي على الشهادتين الأولى والثانية للدراسات العليا وشهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية والقانون العام بامتياز.

تلقى خلال العامي 1988 و1989، تدريبا لمدة ستة أشهر بديوان رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية الأوروبية جاك دولور.

ونال في العام 1993 شهادة الدكتوراه في الحقوق بميزة مشرف جدا من جامعة نيس صوفيا انتبوليس الفرنسية.

* الشيخ تميم بن حمد

من جهته أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني البالغ من العمر 37 عاما يتقن اللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى جانب العربية. زاول الشيخ تميم دراساته في بريطانيا. تحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة شيربورن في العام 1997، وتخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية.

* الملك عبد الله الثاني

العاهل الأردني عبد الله الثاني البالغ من العمر 56 عاما، يتحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة إلى جانب اللغة الفرنسية والعربية. تعلم في مدرسة أدموند في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى مدرسة أيجلبروك وأكاديمية ديرفيلد في الولايات المتحدة. في العام 1987 أكمل دراسته العليا في مدرسة أدموند ولاش للسلك الدبلوماسي في جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة.

* الرئيس فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين البالغ من العمر 65 عاماً يتقن اللغتين الإنجليزية والألمانية إلى جانب الروسية، كان يتحدث الألمانية بشكل مستمر أثناء عمله بجهاز الاستخبارات السوفييتي بحسب مجلة نيوز ويك الأمريكية.

تخرج من كلية الحقوق من جامعة لنينغراد في العام 1975، وأدى خدمته العسكرية في جهاز أمن الدولة. وعمل في جمهورية ألمانيا الشرقية بالفترة من 1985 إلى 1990.

* الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البالغ من العمر 63 عاما يتحدث الإنجليزية إلى جانب العربية، تحصل على شهادة الماجستير من كلية القادة والأركان البريطانية في العام 1992. ظهر في عدة مناسبات وهو يتحدث الإنجليزية.

* السلطان قابوس

السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عُمان البالغ من العمر 77 عاما يتحدث اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية، تعلم في المملكة البريطانية في مؤسسة سافوك للتعليم الخاص ثم بالأكاديمية العسكرية الملكية ساند هيرست.

انضم إلى إحدى الكتائب العاملة في ألمانيا الاتحادية آنذاك لمدة ستة أشهر مارس خلالها العمل العسكري. بعدها عاد إلى المملكة المتحدة حيث تلقى تدريباً في أسلوب الإدارة في الحكومة المحلية وأكمل دورات تخصصية في شؤون الإدارة وتنظيم الدولة.

* الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

العاهل البحريني، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة البالغ من العمر 86 عاما ظهر خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة.

درس الشيخ حمد بن عيسى في مدرسة ليز بمدينة كمبريدج البريطانية إلى غاية العام 1967، ثم زاول دورة عسكرية في كلية "مونز" الحربية للضباط بمدينة درشوت همشاير في بريطانيا.

* الرئيس عبد العزير بوتفليقة

الرئيس الجزائري عبد العزير بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاما، يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة إلى جانب اللغة العربية، ظهر في العديد من المحافل الدولية وهو يتكلم الفرنسية.

* رئيس وزراء كندا جوستين ترودو

رئيس وزراء كندا جوستين ترودو البالغ من العمر 46 عاما يتحدث اللغتين الفرنسية والانجليزية، اللغتين الرسميتين في كندا.

تحصل على شهادة الآداب من جامعة مكغيل وشهادة في التربية من جامعة كولومبيا البريطانية. بعد التخرج، عمل مدرسا للغة الفرنسية والرياضيات في أكاديمية ويست بوينت رمادي وفي مدرسة السير ونستون تشرشل الثانوية في فانكوفر، كولومبيا البريطانية. منذ العام 2002 إلى العام 2004، درس الهندسة في جامعة مونتريال. وبدأ أيضا درجة الماجستير في الجغرافيا البيئية في جامعة ماكجيل قبل تعليق دراسته للخوض في الحياة العامة.

* الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البالغ من العمر 63 عاما ظهر في عدة مناسبات وهو يحدث اللغة العربية إلى جانب اللغة التركية.

درس في مدارس "إمام خطيب" الإسلامية الدينية، ثم تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة مرمرة في تركيا.

* الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البالغ من العمر 41 عاما، يجيد اللغة الإنجليزية إلى جانب لغته الأم الفرنسية. تحدث في عدة مناسبات باللغة الإنجليزية خاصة أثناء لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كان ماكرون التلميذ السادس على مدرسة بروفيدانس وهي مدرسة ثانوية كاثوليكية خاصة في مدينة اميان. تابع دراسته في باريس في مدرسة هنري الرابع، حيث حصل على بكالوريا علمية بدرجة جيد جداً. كما فاز في مسابقة الفرنسية العامة في العام 1994.

قُبل في مدرسة هنري الرابع وفشل مرتين في امتحان القبول مدرسة الأساتذة العليا ولكن استطاع الدخول لاحقاً وحصل على درجة الماجستير وعلى شهادة الدراسات العليا في الفلسفة في جامعة باريس نانتير. تخرج في سن 24 عاما من معهد الدراسات السياسية في باريس في العام 2001.

درس في المدرسة الوطنية للإدارة في ستراسبورغ بين عامي 2002 و2004 في دفعة ليوبولد سيدار سينور، حيث تمَّ إلغاء الترتيب النهائي للطلاب من قبل مجلس الدولة. خلال دراسته في المدرسة الوطنية للإدارة قام بعمل تدريبه المهني في السفارة الفرنسية في نيجيريا.

* الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البالغ من العمر 72 عاما لا يحسن أي لغة أجنبية، يتحدث لغته الأم الإنجليزية فقط.