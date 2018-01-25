شركة يابانية تنتج دمى تقليدية لماكرون وميركل

كشفت شركة كيوجيتسو اليابانية لصناعة الدمى التقليدية اليوم الخميس (25 يناير كانون الثاني) عن دميتين للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل احتفالات اليابان "بيوم الفتيات" وهو يوم عطلة هدفه الاحتفال بصحة الفتيات وسعادتهن.
وبلغ طول كل دمية نحو 38 سنتيمترا وأُلبست زي الكيمونو الياباني التقليدي باللونين الأسود والذهبي اعتقادا بأنها تدرأ المشاكل وسوء الحظ.
وفي كل عام تختار شركة كيوجيتسو شخصيات ملهمة ذات تأثير وتصنع دمى تحاكيها. وهذا العام قالت الشركة إنها اختارت ميركل وماكرون على أمل أنهما سيعملان معا من أجل تحقيق السلام العالمي. والعام الماضي اختارت الشركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي عام 2016 كانت اختارت دمية هيلاري كلينتون اعتقادا بأنها ستفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية الفائتة.
ورغم أن دميتي ميركل وماكرون غير مطروحتين للبيع إلا أن أحد العاملين في متجر الشركة قال إن تكلفتهما تصل إلى حوالي 500 ألف ين (4575 دولارا) وستبقيان في العرض حتى يوم الفتيات المقرر في الثالث من مارس آذار.