إيطاليا: ثلاثة قتلى ومئات المصابين بحادث قطار
ذكرت شركة فيروفي ديلو ستاتو الحكومية للقطارات في بيان، أن قطارا محليا تديره شركة "ترينورد"، خرج عن القضبان في محطة بيولتيلو ليميتو، على بعد نحو 40 كيلومترا من ميلانو.
وقال المسؤول في إدارة مكافحة الحرائق لرويترز "هناك ما بين ثلاثة وخمسة قتلى في الحادث على حد علمنا حتى الآن".
فيما قالت محطتا تلفزيون راي نيوز 24 وسكاي تي.جي 24 نقلا عن خدمات الطوارئ، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بينما أصيب عشرة بجروح بالغة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية فرق مكافحة النيران وهي تحاول إخراج الركاب المحاصرين داخل عربات القطار التي مالت على أحد جانبيه جراء الحادث.