هل يصبح "محمد" الاسم الأكثر استخداما في ألمانيا والنمسا؟

مع موجة الهجرة الكبيرة التي شهدتها أوروبا، وخاصة ألمانيا، عام 2015، تزايد، بشكل كبير، تواجد واستخدام الأسماء العربية في البلاد.

وخلال أقل عشر سنوات، تشير إحصاءات إلى أن الأسماء العربية قد باتت في مراكز متقدمة، فيما قد يصبح اسم "محمد" ضمن قائمة أكثر عشر أسماء استخداما خلال ثلاث سنوات، بحسب تقارير وإحصائيات حديثة.

قد يصبح ضمن العشرة الأوائل..

في الوقت الحالي، الاسمان الأكثر شيوعا في ألمانيا هما، جوناس وماكسيمليان، ومع تزايد منح المواليد العرب اسم محمد، فإنه قد ينحي الاسمين جانبا.

ووفق إحصائية جديدة نشرها "مجتمع اللغة الألمانية" (جي إف دي إس)، وجد أن الاسم قفز من المرتبة 97 إلى 26.

وقال آندريال إيفلس، المدير الإداري لمجتمع اللغة الألمانية: "يرتبط هذا التطور، بالطبع، بموجة الهجرة الكبيرة، وقد يتزايد ليصبح اسم محمد ضمن قائمة العشرة الأوائب بحلول العالم 2021 أو 2022".

والجدير بالذكر أن الأرقام التي اعتمدتها الإحصائية في ألمانيا تعود لعام 2016، ومن المتوقع أن تنشر نسخة 2017 قريبا.

الثالث في النمسا والأول في بريطانيا..

في العاصمة فيينا أيضا، قالت صحيفة محلية أن اسم محمد تقدم من المرتبة الخامسة إلى الثالثة في قائمة الأسماء الأمثر شيوعا في النمسا.

أما في بريطانيا، فقد نشر برايت بارت، المتخصص بالبيانات اللغوية، تقريرا في أيلول/سبتمبر الماضي، يشير إلى أن اسم محمد هو الأكثر شعبية في العاصمة لندن، للعام الخامس على التوالي.

ووفقا للمركز الوطني البريطاني للإحصاءات، فإن عام 2015 شهد ولادة أكثر من سبعة آلاف مولود يحملون الاسم.