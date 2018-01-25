باريس تحت الماء
غمرت المياه ضاحية فيلاف ساجورج في جنوب شرق باريس اليوم الخميس (25 يناير كانون الثاني) في الوقت الذي ارتفع فيه مستوى المياه في نهر المارن.
ولم يتمكن كثير من السكان من دخول منازلهم فيما جرى نشر جنود ورجال شرطة للمساعدة في إجلائهم إلى مركز رياضي مجاور.
ونشر مسؤولون محليون قوارب الإنقاذ لنقل السكان المتضررين من منازل بلغ ارتفاع المياه في حدائق بعضها نحو متر ونصف المتر.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن شاحنات عسكرية جرى نشرها أيضا في الضاحية.
ونهر المارن هو أحد روافد نهر السين الذي فاض قبل أيام بسبب الأمطار الغزيرة.
ومع تواصل هطول الأمطار رفع السلطات مستوى الاستعداد للطوارئ إلى الدرجة الثانية في 19 إدارة معنية.