بالفيديو: تبادل إطلاق نار "هوليوودي" بين تاجري مخدرات

اعتقلت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية رجلا، وتبحث عن آخر، بعد حادثة إطلاق نار وقعت عند إحدى إشارات المرور، والتقطتها عدسة أحد الأشخاص مصادفة.

ويُظهر الشريط المصور الذي التقط أثناء وقوع الحادثة، في مدينة بنساكولا، الاثنين، توقف سيارة فضة من طراز "ليكساس"، عند إحدى إشارات المرور، ثم تظهر يد شخص يحمل مسدسا من شباك السيارة، قبل أن يشرع بإطلاق النار على سيارة أخرى، ويلوذ بالفرار.

بالمقابل، ينزل شخص من السيارة التي تعرضت للنار يحمل بيده مسدسا أيضا، ويحاول الاحتماء بسيارة متوقفة، ثم يبدأ بإطلاق النار على السيارة التي أُطلق منها النار.

وبحسب تقديرات شريف المنطقة، فإن ما مجموعه 12 رصاصة استقرت في سيارة بداخلها طفلين.

وجرّمت السلطات المتهم الذي قبض عليه (من السيارة الثانية)، جيرمي أولدز، 30 عاما، بتهمة حيازة سلاح غير مرخص.

كما قدرت السلطات أن يكون إطلاق النار بسبب تجارة المخدرات، وأن المخدرات كانت في إحدى السيارات التي أطلق منها النار، والأموال في الثانية.