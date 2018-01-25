قطر على وشك شراء نظام "إس-400" الدفاعي الروسي

نقلت وكالة تاس للأنباء عن سفير قطر في موسكو قوله يوم الخميس إن الدوحة في مرحلة متقدمة من المحادثات مع روسيا لشراء نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي.
وقال فهد بن محمد العطية في مقابلة مع تاس "المحادثات عن المسألة في مرحلة متقدمة".
وأضاف السفير أن الدوحة تتفاوض أيضا لشراء معدات عسكرية لقواتها البرية.
وأضاف العطية أنه "تم توقيع اتفاقية تعاون عسكري تقني بين الدوحة وموسكو في شهر تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، خلال زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى الدوحة.
وتابع العطية أن التوقيع من شأنه أن "يفتح الطريق للتعاون بين البلدين في مجال الدفاع، بما في ذلك شراء المعدات العسكرية المختلفة، وتكوين الجنود والضباط في الجيش، إضافة إلى الصيانة التقنية".
كما أعلن السفير القطري عن "قرب تعيين ملحق عسكري قطري في العاصمة موسكو ونظير عسكري روسي له في الدوحة".