رواية رومانسية بقلم صدام حسين على موقع أمازون

قد يظن البعض أننا نعرف الكثير عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين من خلال خطبه وقراراته وسياسات حكمه، إلا أن جوانب مختلفة من شخصيته لا زالت تظهر لنا بعد أكثر من 11 عاماً على إعدامه.

وتم طرح النسخة الإنجليزية من رواية رومانسية نشرها حسين في العام 2000 للبيع على موقع أمازون تحت عنوان "زبيبة والملك".

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وتدور أحداث الرواية ما بين القرنين السابع والثامن ميلادي، حيث يقع ملك العراق في غرام فتاة قروية ترمز إلى الشعب العراقي بعد أن تتزايد زياراتها الليلية لقصره لمناقشة أمور عدة وتبادل الآراء الدينية والسياسية والشخصية.

وتتضمن الرواية العديد من المفارقات والإسقاطات غير المعهودة، كمشهد لممارسة الجنس بين راع للغنم ودب قطبي يُعتقد أن حسين أراد به الإشارة إلى طبيعة العلاقة بين العراق وروسيا.

وقام ناشر أمريكي بترجمة الرواية إلى الإنجليزية في العام 2004 لإشباع رغبته الفضولية ولمساعدة الجنود الأمريكيين الموجودين في العراق آنذاك بحسب قوله.

وحققت الرواية، بطبيعة الحال، مبيعات ضخمة فور صدورها بالعراق، كما تحولت إلى عمل مسرحي موسيقي في وقت لاحق خلال فترة حكم حسين.

وتباع النسخة الإنجليزية للرواية بسعر 14 دولاراً أمريكياً على موقع أمازون، وهي ضمن أربعة كتب نشرها الرئيس العراقي السابق.