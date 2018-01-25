إمارة مكة تعلن القبض على متحرشي "درة العروس"

كشفت إمارة #مكة المكرمة ان شرطة المدينة قد ألقت القبض على 7 أشخاص تسببوا في جريمة الاعتداء والتحرش الجنسي التي حدثت مؤخراً في منطقة #خرابدرةالعروس.

وقالت الإمارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر، إنه إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 7 أشخاص تسببوا في تجاوزات حدثت مؤخراً في درة العروس، وأحالتهم إلى الجهات المختصة.

وقالت مصادر قريبة من التحقيقات ان الشرطة ألقت القيض على 6 سعوديين وسوري وتمت إحالتهم على النيابة بتهمة إثارة الفوضى والتجمهر والقيام بأفعال لا أخلاقية.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية قد نشرت الثلاثاء، تفاصيل حادث تحرش في المملكة أظهره مقطع فيديو صور بدرة العروس شمالي جدة وتداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو مجموعة من الشباب يتحرشون بمجموعة من الفتيات في الأماكن العامة، وقمت نفس المجموعة من الشباب بملاحقة الفتيات في شوارع المنطقة وسط صراخ الفتيات لإبعاد الشباب.

وأشارت الصحيفة إلى ان معاكسة الفتيات في منتجع درة العروس بدأت من المركز التجاري الموجود في المنتجع، ثم تطورت الأحداث لاحقا خارج المركز. وأكدت الصحيفة على لسان مصادرها أن جهات التحقيق توصلت إلى مصور المقطع، وتم استدعاؤه لمعرفة المعلومات التي لديه عن الحادثة، ومعرفة ملابساتها منه ووقت تصوير الفيديو بالتحديد، وإن كان الفيديو كاملا أم أنه خضع لتركيب أو إضافات.

وذكرت المصادر أن التحقيقات شملت رجال الحراسة المكلفين في الموقع لمعرفة مواقع تواجدهم حين وقوع الحادية، مبينة أن هناك تحقيقات لمعرفة هويات المشاركين كافة في تلك الأحداث للتحقيق معهم ومعرفة كيفية دخولهم الموقع ومدى تورطهم.