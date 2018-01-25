اكتشاف جثة الجدة السادسة لوزير خارجية بريطانيا داخل كنيسة بسويسرا

قال علماء إن جسدا اكتشف عام 1975، هو في الواقع للجدة السادسة لوزير خاريجة بريطانيا، بوريس جونسون، وكانوا قد اكتشفوا جثة امرأة محنطة داخل كنيسة، في سويسرا، قبل نحو 40 عاما.

والآن، تبين أن الجسد الذي عُثر عليه في كنسية مدينة بازل، خلال أعمال الترميم، هو لآن كاترينا بيشوف، وهي امرأة غنية ولدت عام 1719 وتوفيت عام 1789.

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ودُفنت آن أمام مذبح الكنيسة، وهي الجدة السادسة لوزير الخارجية البريطاني.

كما أوضح تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، أن تحليل الحمض النووي للمرأة قد أظهر أنها من عائلة بيشوف، وبتطابق نسبته 99.8 في المئة مع حمض نووي أُخذ من أحد أقاربها.

ولدى آن سبعة أطفال نجا اثنان منهم فقط، وبعد عدة أجيال، ولد ألكساندر بوريس دو بفيفل جونسون، الذي يشغل حاليا منصب وزير الخارجية البريطاني، والنائب المحافظ لأوكسبريدج وجنوب ريسليب.

كما يعتقد العلماء ويعتقد أن بيشوف قد يكون عولجت من مرض الزهري، لوجود مستويات عالية من الزئبق في جسدها، وهو علاج كان متوفرا في القرن الثامن عشر، لعلاج الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، والزبق هو المسؤول على الحفاظ على جسدها.

وسيتم الحديث عن هذا الاكتشاف في شريط وثائقي، يعرض على التلفزيون السويسري "إس آر إف"، مساء الخميس.