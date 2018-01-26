مقتل 31 شخصاً وإصابة أكثر من 70 في حريق في مستشفى بكوريا الجنوبية

أعلنت إدارة الإطفاء بكوريا الجنوبية عن مقتل 31 شخصاً وإصابة أكثر من 70 آخرين بإصابات بالغة جراء حريق نشب في مستشفى بمدينة ميريانج جنوب العاصمة سول.
وقال رئيس خدمة الإطفاء بالمدينة إن الحريق بدأ حوالي السابعة والنصف صباحاً في غرفة الطوارئ بالطابق الأول بمستشفى سيجونج، وأضاف أنه تم إخماد معظم النيران بعد بضع ساعات من اندلاعها.
وتم إجلاء قرابة 200 شخص من مبنى المستشفى الرئيسي ودار إقامة طاقم التمريض الواقع خلفه مباشرة بحسب قول رجال الإطفاء الكوريين.
وقال المتحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إن الرئيس عقد اجتماعاً طارئاً وأصدر تعليمات للمسؤولين بتقليل عدد الوفيات بأكبر قدر ممكن من خلال تقديم الدعم اللازم لمن تم إجلاؤهم من المستشفى.
ويجيء الحادث بعد شهر واحد من حريق أودى بحياة 29 شخصا في مركز من ثمانية طوابق في مدينة جيتشون.