إصابة تسعة جنود إسرائيليين على الأقل إثر شجار في قاعدة عسكرية

"أعتقد أن 2019 سنة حاسمة بشان توجه العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. الحكومة التركية ينبغي أن تغتم حصولها على فرصة تدوم سنة كاملة، لإثبات تحسين الوضع داخليا، واستعادة سيادة القانون في البلاد، وتطبيع الوضع، وخلال توافر ذلك، يمكننا مواصلة المناقشات حول كيفية المضي قدما في عملية الانضمام."

كاتي بيري نائب في البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي