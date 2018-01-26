إصابة تسعة جنود إسرائيليين على الأقل إثر شجار في قاعدة عسكرية

ذكرت القناة الثانية العبرية أنه تم إصابة تسعة جنود إسرائيليين على الأقل بجروح متفاوتة الخطورة إثر اندلاع شجار عنيف داخل قاعدة عسكرية قرب بئر السبع بالنقب، جنوب إسرائيل.
وتم نقل سبعة من الجنود المصابين إلى مستشفى سوروكا في المدينة، بينما تمت معالجة بعضهم في القاعدة نفسها. وذكرت القناة أن معظم الإصابات كانت في الرأس بعدما استخدم الجنود جميع الأدوات الحادة المتاحة أمامهم.
مكان الشجار
نشب الشجار في قاعة الطعام والتي عادة ما تمد زائريها بالملاعق والسكاكين، الأمر الذي سهل مهمة الجنود في العثور على أدوات حادة.
أسباب الشجار
وقع الشجار بين مجموعة من جنود كتيبة السلاح وآخرين من الشرطة العسكرية لأسباب مجهولة.
فتح تحقيق
وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، وأن قادة الوحدات التي تحقق في الحادث سيتعاملون مع الأمر بحزم، ومن المحتمل أن يتمثل الجنود أمام لجنة تأديبية.